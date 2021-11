Egan Bernal y Richard Carapaz ya saben cuáles serán sus grandes apuestas con el Team Ineos para el 2022

FILE PHOTO: Cycling - Giro d'Italia - Stage 18 - Rovereto to Stradella, Italy - May 27, 2021 Ineos Grenadiers rider Egan Bernal of Colombia in action during stage 18 REUTERS/Jennifer Lorenzini/File Photo

Una vez terminó la Vuelta a España 2021, en la que Egan Bernal debutó y terminó sexto en la clasificación general, surgieron rumores en la prensa deportiva europea acerca del inconformismo del colombiano por la estrategia del Team Ineos Grenadiers para la carrera. Al parecer, no le gustó compartir el liderato del equipo con Richard Carapaz, que se retiró de manera prematura, y Adam Yates, con quien se ayudó en las etapas de montaña.

Pues bien, este 31 de octubre en Italia informaron los líderes que está contemplando la escuadra británica para afrontar la temporada 2022, de tal modo que puedan pelear las tres grandes vueltas del año y que sus líderes queden satisfechos. Egan, por ejemplo, disputaría el título del Tour de Francia, competencia a la que acudirían los eslovenos Tadej Pogacar y Primoz Roglic.

De acuerdo con el portal Spaziociclismo, en Radiotelevisione Italiana (RAI) uno de sus periodistas, además de autoridad en materia de ciclismo, Beppe Conti, confirmó que el Joven maravilla no defenderá la maglia rosa del Giro, dado que prefirió ser el único líder del Ineos para la ronda gala.

“Beppe Conti, en el programa <i>Radiocorsa</i>, contó que los capitanes de las grandes vueltas del Ineos Grenadiers parecen ya decididos. El periodista de la RAI, de hecho, ya había anticipado en las últimas semanas el deseo de Egan Bernal de correr el Tour de Francia 2022 como único capitán de su equipo”.

Con la decisión del Ineos, que habría dejado feliz a Egan Bernal, Carapaz podría disputar el Giro de Italia, del que se coronó campeón en 2019. Aunque puede que otros competidores como el propio Yates o Geraint Thomas, ganador del Tour de Francia 2018, ocupen esa plaza.

Jul 24, 2021. Foto del sábado del ecuatoriano Richard Carapaz celebrando tras ganar el oro olímpico en la prueba de ciclismo en ruta. REUTERS/Matthew Childs

Vale recordar que el contrato de Thomas en el Ineos, con el que milita desde 2010 (antes Sky), vence este 2021, pero lo informado en el Viejo continente es que renovaría por lo menos un año más. Habrá que esperar.

“Parece que el ganador del último Giro de Italia ha quedado satisfecho y la próxima temporada debería intentar repetir el éxito obtenido en Francia en 2019. Esta situación dejaría, por tanto, el camino abierto para la participación en el Giro de Italia 2022, al ganador de la edición 2019 Richard Carapaz”, citó <i>Spaziociclismo.</i>

Hasta el momento se desconoce qué gregarios acompañarían a Egan Bernal en la búsqueda del maillot amarillo, aunque se prevé que estén Daniel Felipe Martínez y Jonathan Castroviejo, piezas clave en la consecución del Giro.

¿PUEDEN LOS COLOMBIANOS VENCER A LOS ESLOVENOS?

Martín Emilio Cochise Rodríguez fue preguntado si los escarabajos estaban en capacidad de ganarles a los eslovenos Primoz Roglic y Tadej Pogacar, dado que parecen imbatibles. Y su respuesta, en Antena 2, fue “sí”, pero hay que mejorar en las pruebas contrarreloj, en las cuales siempre pierden tiempo considerable.

“¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que mejorar? Por ejemplo, perdemos mucho en las pruebas de contrarreloj a nivel internacional. En realidad, no sé si no hay preparación, si no está ese acondicionamiento para estas pruebas, complicado, ahí es donde estamos fallando. Entonces, ojalá que tengamos más énfasis en ese aspecto en las crono para que los muchachos puedan estar ahí. Siempre nos sacan uno o dos minutos en 20 kilómetros, eso no tiene razón de ser”, comentó.

