Gregorio Pernía perdió su cupo en la final de ‘Masterchef Celebrity’ por una salsa

Las celebridades se enfrentaron a su último reto de eliminación en ‘Masterchef Celebrity’ en el que el protagonista principal fue el café, pues nuevamente se encontraban en el Eje Cafetero y quienes acompañarán a Frank Martínez y a Carla Giraldo en la gran final.

Al inicio del programa, pudieron vivir todo lo que ocurre en las fincas cafeteras con las chapoleras recogiendo café, el proceso de extracción de la pulpa y el proceso final de secado.

“Nos pusieron una especie de uniforme que usan los que cogen café, pero muy valientes esos manes porque esa vaina es como de costal y me parece un poquito antisexy, entonces creo que si una chapolera se enamora de un man de esos es porque ahí hay amor verdadero”, mencionó Frank Martínez.

“La experiencia es también vestirse uno de arriero y venir a un espacio como estos donde uno puede relajarse un poco antes de entrar a un reto de eliminación donde uno se puede ir para la casa”, señaló Gregorio Martínez.

“Yo no sería una ‘Gaviota’ (protagonista de Café, con aroma de mujer), yo sería más bien una antagonista, recuerden que yo soy la antagonista de esta historia”, agregó Carla Giraldo.

Antes de dar las indicaciones del reto, los jurados le señalaron a cada uno de los participantes cuál fue el motivo por el que ganaron en el caso de Frank Martínez que tuvo los tres platos más distintos de la competencia. Para Liss Pereria, que su presentación anterior no le alcanzó para superar al comediante por milésimas en el puntaje, le siguió Gregorio Pernía y por último, la peor de las presentaciones la tuvo Viña Machado, que con su tercera preparación presentó una carne cruda entregado a Jorge Rausch.

“La verdad es que yo no tenía un tercer plato, eso está clarísimo. Qué pena con él, gorda me merezco estar ahí”, mencionó Viña Machado en la entrevista.

Llegó el momento de anunciar el reto, las celebridades tuvieron la oportunidad de presentar un plato libre, que cuya base fuera café y este fuera el principal protagonista.

“Puede ser entrada, plato fuerte o postre, importante que sea un plato maravilloso, un plato que sea tan bueno que los lleve a la final de esta competencia”, indicó Jorge Rausch.

En vista de los inconvenientes que tuvieron los cocineros con el tiempo en el reto anterior, en esta oportunidad los chefs decidieron darles un total de 60 minutos para presentar sus preparaciones. Con intervalos de 30 minutos entre cada una de las celebridades. Otra de las curiosidades de este reto, es que no tuvieron la acostumbrada visita de los jurados a sus estaciones de trabajo, por lo que dejaron que cada un se desenvolviera a su manera.

La primera en arrancar fue Viña Machado que se arriesgó a presentar un postre de tiramisú por recomendación de su amiga Carla Giraldo. Al ser interrogada por Claudia Bahamón sobre lo que se demostraría en esta fase de la competencia, la actriz rompió en llanto y contesto:

“Que puedo hacer dulce, y que me he rehusado tanto a hacerlo, pero he pensado que hoy es el día, es la oportunidad para sacar mi lado más dulce. Hoy decido tomar un riesgo, hacer dulce, jugármela porque lo que menos he hecho es postre”.

El segundo en entrar a competencia fue Gregorio Pernía, que decidió ejecutar una pechuga rellena con queso y envuelta en tocineta, acompañado de una salsa bbq con café y unas papas en acordeón; sin embargo, al momento de manipular la preparación la tocineta se desarmó por lo que la retiró, la picó y se la agregó a la salsa, percatándose de su error la retira porque le cambiaba el sabor a la misma.

“He llegado al final de la competencia y uno pasa también con comentarios que uno cocina, que es competencia para los demás y llegar a este punto también está uno es ascuas”, indicó Gregorio.

Por último, arrancó Liss Pereira que presentó una panceta de cerdo acompañada de espuma de yuca y una salsa peruana.

“El eje cafetero es lo que todos los colombianos tenemos en común, el café es algo que nos identifica a todos y nos hace sentir orgullosos. Siempre me he sentido acompañada en mi competencia acompañada con el amor que mi familia me manda desde la casa”, mencionó la comediante.

Presentados los tres platos, el jurado tomó la decisión que las dos concursantes que avanzaban a la final de la competencia fueran Liss Pereira y Viña Machado. Cabe mencionar que luego de la noticia, Frank Martínez rompió el llanto por la eliminación de su gran amigo en competencia.

