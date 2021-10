“No le podemos dar cárcel a alguien porque comete un error”: Julio Comesaña tras perder 3-0 con el DIM

Deportivo Independiente Medellín (DIM) complicó sus posibilidades de clasificar a cuadrangulares finales en la Liga BetPlay II 2021. El Poderoso de la Montaña cayó goleado en Barrancabermeja 3-0 en la noche del martes 26 de octubre jugando contra Alianza Petrolera y acumuló su cuarta derrota de la campaña en la fecha 15 del torneo colombiano de fútbol de primera división.

Con 20 puntos sumados y cuatro compromisos pendientes contra Deportivo Pereira, Patriotas Boyacá, Atlético Nacional y Deportivo Pasto, el DIM podrá llegar a 32 unidades si gana cada encuentro, pero está la duda de si será suficiente para clasificar con ese puntaje o con menos, en caso de que empate o vuelva a perder otro juego.

Después de la derrota padecida contra el club santandereano, el entrenador uruguayo Julio Avelino Comesaña, a cargo del plantel poderoso, declaró ante la opinión pública que el planteamiento futbolístico y la idea de juego que implantó a sus dirigidos no fue suficiente para contener el ataque rival de los dirigidos por Hubert Bodhert. Además, pidió no condenar o satanizar la derrota, pese al marcador abultado, pues estos errores son los que permiten componer un equipo:

Alianza ganó de manera legítima, pero con marcador un poco holgado. El rival aprovechó y eso es jugar bien, haciendo los goles. Ellos nos ganaron bien, pero creo que el 3-0 fue abultado. La diferencia estuvo en la eficacia. Tuvimos en el segundo tiempo tres posibilidades de anotar y no fuimos capaces. Por errores nuestros se nos va el marcador. El fútbol no es solo correr y luchar, el fútbol es jugar y también el fútbol me enseñó a perder. Y cuando aprendí a perder, aceptando los valores del adversario, sin ningún problema, ahí empecé a ganar