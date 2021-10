Arrancó el juicio contra Aida Victoria Merlano, señalada de haber ayudado a su madre a fugarse

Foto de archivo ilustrativa de Aida Victoria Manzaneda Merlano, hija de Aida Merlano, la exsenadora que escapó de Colombia y esta semana fue capturada en Venezuela. Oct 5, 2019. REUTERS/Luisa Gonzalez

Fue hace ya dos años que la exsenadora Aida Merlano emprendió la huida de las justicia colombiana. que la había condenado por fraude electoral y concierto para delinquir. La escena de película se registró el pasado 8 de octubre de 2019 en el norte de Bogotá, cuando la excongresista cumplía una cita con el dentista Javier Guillermo Cely en el Centro Médico de la Sabana.

En el lugar se encontraba su hija, Aida Victoria Merlano, quien según la Fiscalía, junto al odontólogo, ayudaron a que Merlano se escapara por una de las ventanas del edificio. En la acusación se señala que tanto la conocida influenciadora como el profesional de la salud planearon y participaron en la fuga.

Es por eso que este martes arrancó el juicio en el que ambos deberán responder ante un juez por los delitos de fuga de presos (en calidad de cómplice) y y uso de menores para la comisión de delitos, ya que el hijo menor de edad de Merlano también estuvo en el lugar. Ante la pregunta del juez de conocimiento los dos procesados se declararon inocentes.

Según relató la Fiscalía, Merlano salió del centro de detención donde permanecía sin ninguno de los elementos que luego fueron encontrados en el consultorio y con los que pudo escapar.

Momento en el la ex congresita Aida Merlano escapa.

El fiscal del caso le dijo al juez que la influenciadora suministró a su madre elementos para facilitar la fuga y un celular, así mismo, dijo que la joven era consciente del escape. Añadió además, que instrumentalizaron a su hermano, menor de edad, para que participara en esos hechos.

Sobre el odontólogo, para el ente acusador este fue determinante, pues permitió el espacio en el que se concretó la fuga y dejó que se ubicara la cuerda con la que escapó la excongresista.

Merlano, que fue sentenciada por la Corte Suprema a cumplir una pena de 15 años de prisión por desarrollar un sofisticado sistema de compra y venta de votos que operó en las pasadas elecciones legislativas, fue recaptura en Maracaibo, Venezuela, pero con las relaciones rotas entre ambos países, no ha sido posible su extradición a Colombia.

“Tras arduas investigaciones realizadas por nuestros funcionarios de las (Fuerzas Especiales de la Policía) FAES, fue detenida la exsenadora Aida Merlano en el sector El Milagro de la ciudad de Maracaibo, estado Zulia”, escribió el Ministerio del Interior de ese país en sus redes sociales, cuando la capturó.

La excongresista se encontraba en un apartamento del sector El Milagro cuando uniformados de la Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía de Venezuela la encontraron. Merlano fue detenida junto a un hombre que no ha sido identificado plenamente pero se presume que era su compañero sentimental. También le encontraron en su poder pelucas de distintos tipos que usaba para ocultar su identidad.

Al momento de su captura habría tratado de sobornar sin éxito a los agentes de policía, quienes también encontraron en su poder un computador, cinco ‘smartphones’ y dos teléfonos celulares de gama baja, así como varias sim card.

En julio de este año, Merlano hija habló con ‘Diva Rebecca’ y contó que cuando sucedió lo de su mamá, ella estaba estudiando Derecho, por lo cual prefirió no ir unos días, pero que aún así se habló del caso en clase.

El personaje de ‘Diva’ le preguntó si nunca cuestionó a su mamá sobre el delito que cometió y Aida dijo que no. Señaló que sería hipócrita de su parte preguntarle las razones a su mamá de lo hecho porque con eso le dieron carro, reloj, cosas y hasta les daba de comer, “entonces, ¿Qué le iba a criticar yo? si al final del día, sea mi culpa o no sea mi culpa, yo también me beneficié de lo que ella hiciera, sería una hipocresía de mi parte”.

