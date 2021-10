Federico Uribe, seleccionado como Artista Oficial del Latin Grammy 2022

La Academia Latina de la Grabación (LARAS) anunció que el artista colombiano Federico Uribe ha sido nombrado como el Artista Plástico Oficial de la 22ª entrega del Latin GRAMMY, que se realizará este 18 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. De acuerdo con Univisión, la obra que Uribe presentó para el evento ilustra la ofrenda de los músicos a sus oyentes y las conexiones que la música crea entre la gente. Para representar ese regalo musical en el cuadro de la portada del programa, usó partes de un sistema de sonido descartado por la New World Symphony en Miami.

“El análisis por Uribe del amor, la vida, la música y la cultura refleja los mismos elementos de la música latina que apreciamos y celebramos”, declaró Manuel Abud, CEO de LARAS.

Federico Uribe es un artista contemporáneo, quien construye su obra con objetos que son considerados desperdicios, para darle vida a formas y figuras que representen sus preocupaciones, como la violencia o el cuidado del medio ambiente. Crea esculturas con materiales de todo tipo desde trozos de lápices de colores, piezas encontradas en la basura, cables, plásticos sacados del mar, ganchos de ropa, carcasas de celular y hasta balas.

En una en entrevista que el artista plástico le dio a la W Radio, explicó que esta oportunidad se abrió gracias a que uno de sus últimos trabajos fue masivamente registrado por los medios de comunicación en el extranjero.

“Cuando hice el arrecife de coral de plástico, salí mucho en la prensa americana, uno de los miembros del Grammy vio mi trabajo y me conectó con el director, que me dijo que googleó mi trabajo y me pidió asumir este reto”, contó Uribe y expresó que “Es un tremendo honor trabajar de lado de una organización que celebra la excelencia artística”.

En esta edición de los premios musicales, otro colombiano que aparece como protagonista es Camilo con 10 nominaciones. Entre todas sus opciones, el colombiano contará con dos posibilidades para llevarse el premio a la grabación del año: “Vida de rico” y “Amén” (esta candidatura la comparte con Ricardo Montaner, Mau y Ricky, y Evaluna Montaner).

Seguido de Camilo se encuentra el veterano Juan Luis Guerra, con 6 candidaturas, mientras que otro talento en alza, C. Tangana, logró 5 nominaciones.

Por su parte, Pablo Alborán, Paula Arenas, Bad Bunny, Bizarrap, Diamante Eléctrico, Mon Laferte, Ricardo Montaner, Nathy Peluso y Tainy optarán cada uno a cuatro Latin Grammy.

Además de este gran anunció, en el mes de febrero Federico Uribe trabajo junto a Maluma. Pues el cantante urbano le pidió que por cada canción realizará una pieza artística, que posteriormente fueron subastadas en línea.

La subasta tuvo fines beneficios para ayudar al medio ambiente, muy de la mano con lo que ha hecho Uribe con materiales reciclables. La reflexión de los artistas surgió ya que, más de 8 millones de toneladas de plástico se vierten en los océanos cada año y, debido a su durabilidad, persiste en el medio ambiente durante siglos, lo que pone en riesgo la vida del plantea atentando contra la sostenibilidad de los arrecifes de coral y otros seres, incluidos los humanos.

El cuadro en 3D de la portada del álbum fue hecha con objetos de plástico como botellas, tapas de botellas, cubiertos de plástico, juguetes y productos electrónicos. El retrato fue tejido con el fin de “reflejar la vida oceánica para recordarnos que todos estamos conectados al mundo natural, y nos estamos destruyendo a nosotros mismos sin cuidar el planeta”, comentó Uribe.





SEGUIR LEYENDO