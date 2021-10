Ariel Ávila lanzó oficialmente su candidatura al Senado de la República

A medida que se acercan las elecciones de 2022 para Presidencia y Congreso, se confirman más candidaturas. Este 25 de octubre, quien reveló que se lanzará al Senado fue el politólogo y periodista Ariel Ávila, que aspira al cargo por el Partido Verde. El líder de opinión aseguró que, “este día iba a llegar”, pues este era el siguiente paso en su carrera.

Ávila anunció su candidatura a través de redes sociales, donde publicó un tweet y un video en el que hace referencia a su experiencia en el sector político del país y las razones que lo llevaron a lanzarse al Senado. Aseguró que garantizará la democracia y la transparencia para generar un cambio.

“Ariel al Senado: ¡Una conversación con Colombia! 2022 es un momento de cambio para nuestro país. Con mi experiencia seguiré siendo un garante de la democracia. Es una oportunidad única para liderar el cambio. ¡Es ahora o nunca! ¿Quiere acompañarme?”, escribió Ávila en su cuenta de Twitter.

En cuanto al video que publicó, en este se ve a Ávila llegando a una tienda en la que se sienta a dialogar con alguien cuya identidad no se revela sino hasta el final del video. El candidato resulta hablándole a un mapa de Colombia - para simbolizar a la ciudadanía - y hace un llamado de atención para analizar a quienes están en la carrera política y así votar bien.

En este sentido, mencionó los trabajos que ha realizado para revelar casos de corrupción en el país y las investigaciones que adelantó contra políticos como Álvaro Uribe y Andrés Pastrana.

Aunque no lo ha expresado en sus redes sociales, es importante mencionar que la decisión de Ávila de participar en la contienda electoral con el Partido Verde se debe a que en este movimiento “se siente más cómodo”.

Hay que recordar que desde hace un tiempo el candidato tenía ofertas de otros partidos, como el Pacto Histórico, liderado por el precandidato presidencial Gustavo Petro. Aunque era una de las opciones más sonadas, Ávila no se sintió cómodo con esta oferta en particular porque, según explica, no está muy vinculado con el movimiento y no está de acuerdo con las listas cerradas, mecanismo que usará el mencionado grupo.

“Lo primero es que allá hay mucha gente haciendo cola hace tiempo, y pues se lo merecen que estén allá. Segundo, yo no creo en listas cerradas, porque me parece un mecanismo poco democrático, entonces no lo hago. Y lo tercero es que por donde escogí me siento más cómodo”, dijo este lunes en entrevista con Caracol Radio.

El politólogo y periodista ya aseguró que de llegar al Congreso de la República sus propuestas estarán enmarcadas bajo tres ejes: reforma política, proyectos de transparencia electoral, ordenamiento territorial y lucha contra la corrupción. Y además sostuvo que hay que cambiar la forma de elección del Consejo Nacional Electoral (CNE) e implementar un tribunal electoral.

A solo unas horas de haber anunciado su candidatura, Ávila ya tiene claro que esta tarea no será fácil y deberá hacer sacrificios para llegar al Capitolio Nacional. De hecho, señaló que para poder aspirar al cargo de forma oficial tuvo que renunciar “a todo lo que había construido”.

El viernes pasado (22 de octubre) renunció a su puesto como director de la Fundación Paz y Reconciliación, además, dejó las columnas de opinión semanales que publicaba en el diario El Espectador y El País de España.

