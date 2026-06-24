Un hijo del fallecido Diomedes Díaz fue capturado en Barranquilla presuntamente por pertenecer a una red de ‘gota a gota’: esto se sabe

Luis Mariano Díaz González, hijo de Diomedes Díaz, fue capturado en Barranquilla por su presunta vinculación con una red de préstamos ilegales “gota a gota” - crédito @luismarianod/Instagram

Luis Mariano Díaz González, hijo del fallecido cantante Diomedes Díaz, fue capturado en la mañana del miércoles 24 de junio en Barranquilla junto con otras cinco personas por su presunta vinculación con una estructura de préstamos ilegales “gota a gota”, un caso que además lo expone a señalamientos por extorsión y secuestro mientras la Fiscalía General de la Nación define su judicialización.

Los seis aprehendidos permanecen en la sede de la URI de la Fiscalía Seccional Atlántico, en Barranquilla, a la espera de las diligencias judiciales.

Las audiencias se adelantarán hasta el 25 de junio, mientras Díaz González permanece bajo custodia en dependencias del Gaula, en el norte de la ciudad.

PUBLICIDAD

Según información conocida por El Tiempo, que citó fuentes cercanas al caso, el hijo de Betsy Liliana González presuntamente estaba vinculado a este tipo de actividades delictivas desde hace meses. La misma fuente indicó que es señalado por los delitos de extorsión y secuestro.

La investigación señala que la estructura de “gota a gota”, a la que presuntamente pertenecería Luis Mariano Díaz González, operaría en Soledad, Atlántico, con cobros diarios de dinero y mecanismos de presión contra deudores - crédito Colprensa

De acuerdo con la información preliminar entregada por las autoridades, la captura se ejecutó en cumplimiento de una orden judicial.

La investigación permitió identificar una presunta red que operaría en el municipio de Soledad, en el departamento del Atlántico, dedicada al cobro diario de dinero mediante mecanismos de presión contra deudores.

Las primeras versiones del caso indican que los capturados serían integrantes de una organización que ofrecía créditos informales y después exigía el pago de las cuotas por medio de amenazas, intimidaciones y otras presiones. Las autoridades también indagan si dentro de esas prácticas hubo cobros violentos contra quienes adquirían esos préstamos.

PUBLICIDAD

Hasta el momento, las autoridades no han revelado mayores detalles sobre el operativo ni sobre las pruebas recolectadas durante el procedimiento. La investigación sigue abierta mientras la Fiscalía General de la Nación y autoridades locales buscan establecer el alcance de la presunta estructura y el nivel de responsabilidad individual de cada capturado.

La noticia generó sorpresa entre algunos residentes y conocidos del lugar en el que fue capturado Luis Mariano Díaz González, que dijeron desconocer cualquier posible relación de Díaz González con economías ilegales.

Será la Fiscalía la que determine si existen elementos suficientes para formular cargos ante un juez de control de garantías.

El detenido es hijo de Betsy Liliana González y del cantante vallenato

Luis Mariano Díaz González permanece bajo custodia del Gaula en Barranquilla mientras la Fiscalía define su judicialización - crédito @luismarianod/Instagram

Luis Mariano Díaz González es uno de los hijos de Diomedes Díaz, cantante vallenato colombiano. Tuvo tres hijos con Betsy Liliana González, conocida como “La Doctora”: Betsy Liliana, Moisés Díaz, que murió en un accidente en 2020, y Luis Mariano.

PUBLICIDAD

La captura volvió a poner la atención sobre el fenómeno del “gota a gota” en Barranquilla y su área metropolitana, una práctica que suele dirigirse a personas que buscan acceso rápido a dinero y terminan enfrentando cobros altos y métodos de presión para pagar.

En las próximas horas se esperan nuevos avances sobre el proceso judicial de los seis capturados.

El Código Penal expone a los prestamistas ‘gota a gota a cárcel y multas

La norma sobre usura contempla de 32 a 90 meses de prisión y sanciones de hasta 300 salarios mínimos cuando el cobro excede los topes legales, incluso si operan en redes organizadas - crédito LaUD

En Colombia, el préstamo de dinero bajo el sistema conocido como “gota a gota” implica riesgos penales significativos, ya que la legislación castiga tanto la usura como la extorsión.

Según el Código Penal, quienes cobren intereses superiores al límite legal pueden recibir penas de prisión de 32 a 90 meses y multas de hasta 300 salarios mínimos.

PUBLICIDAD

Si el cobro se realiza mediante amenazas o intimidación, la conducta puede considerarse extorsión, con penas que van de cuatro a ocho años de cárcel, y que aumentan si la víctima es vulnerable o si intervienen varias personas o delitos organizados, en cuyo caso la condena podría alcanzar entre ocho y quince años de prisión.

Este tipo de préstamo ofrece dinero rápido a quienes no pueden acceder al sistema financiero formal, pero suele imponer tasas mensuales superiores al 20% o 40%, con pagos diarios difíciles de sostener.

La modalidad “gota a gota” se ha expandido entre comerciantes y trabajadores informales, impulsada por la dificultad para obtener créditos legales.

Las autoridades, como la Superintendencia Financiera y la Fiscalía, han alertado sobre la relación de este modelo con delitos como lavado de activos y han reforzado las acciones contra estas redes, llamando a las víctimas a denunciar.

PUBLICIDAD

En 2024, el Congreso aprobó un proyecto para tipificar el préstamo “gota a gota” como delito, endurecer penas y fomentar alternativas de crédito para sectores vulnerables, buscando así reducir la dependencia de estas prácticas informales.