“La fama y el dinero me llegaron a muy corta edad”: Kevin Roldán aclaró los escándalos sexuales que han rodeado su carrera musical

Para Kevin Roldán, su vida ha sido objeto de críticas en diferentes momentos, desde acusaciones de violencia por una modelo chilena que lo acusó de lesiones personales en el año 2015, incluso fue acusado de violación. El caleño inició su carrera muy joven y como él mismo asegura, la fama le llegó a su vida muy joven por lo que no supo lidiar con ella.

En entrevista con el programa de entretenimiento ‘La Red’, el reguetonero resolvió las dudas sobre todos esos momentos que han marcado su carrera musical.

“No pasó nada, si yo la hubiera golpeado a ella, yo estuviera preso. Tenía 21 años y lastimosamente cometí un error que no lo volví a hacer, que fue invitar niñas del concierto al hotel. Yo recuerdo que me encontraba en una esquina de la piscina y recuerdo que esta mujer quería fotos conmigo y yo no quería, después pasa esto que me lleva la policía y ella me decía ‘arrodíllate y pídeme perdón’ por no darle la foto”, recordó el reguetonero para el programa ‘La Red’.

Mencionando que la actitud que tuvo la mujer en ese momento le generó mucho temor, porque llegó a pensar que ella misma se ocasionaría las lesiones para que él saliera perjudicado. Tres años más tardes, nuevamente en Chile, afrontó un nuevo escándalo cuando dos menores de edad lo acusaron de haber abusado sexualmente de ellas, asegurando que les ofreció boletas a cambio de favores sexuales.

“Yo jamás le ofrecería boletas, ni plata, jamás he sido una persona de ofrecer dinero por sexo o por nada, a mí me gustan las relaciones reales, donde yo sienta la energía de la persona. Yo no voy a hacer el amor con una persona que acabo de conocer y menos a ofrecerle boletas y sentirme como si alguien va a hace el amor conmigo porque yo le ofrecí algo”, recordó el cantante para el programa de chismes de Caracol.

Para el año 2019, la empresaria chilena Natalia Casas Cordero acusó al cantante en el programa ‘La Red’ de acoso sexual. En ese momento, la mujer aseguró que Roldán la encerraba en la cocina, en el baño y también, recordó que en una oportunidad ella se estaba duchando cuando el artista entró al lugar y ella debió salir muy asustada.

Pero si las cosas en el país austral eran de tal magnitud, en Colombia el artista tampoco salió bien librado, pues en repetidas ocasiones lo han acusado de secuestro simple, acceso carnal con persona incapaz de resistir y violencia intrafamiliar, denuncia interpuesta por la compañera sentimental que tenía en aquel entonces el caleño y quien, además, esperaba un hijo de él.

“Nunca hubo problemas más allá, fuimos inmaduros como cualquier joven que se enamora, pero gracias a Dios ella que es la mamá de uno de mis hijos, sabe que yo la quiero mucho y que siempre va a contar conmigo y con mi apoyo”, recalcó el cantante, quien además aseguró para ‘La Red’ que en este momento de su vida no tiene novia porque está muy ocupado pensando en su carrera.

Tiempo después, la misma mujer desmintió las denuncias que hizo en contra de Kevin Roldán, en las que aseguraba que todo lo había hecho por rabia, por celos y por susceptibilidad hormonal por el estado de gestación en el que se encontraba.

El más sonado de los escándalos sexuales del cantante fue un video que se filtró en febrero de 2018 cuando circuló en redes sociales, en el que sostenía relaciones sexuales con una mujer. En entrevista con el programa de chismes ‘La Red’, aseguró que ese video se filtró de un celular que se cayó a la piscina y se dañó.

“No sabemos en qué momento, si fue la gente del equipo que lo llevaron a arreglar o allá lo arreglaron y se filtró. Eso también me hizo pensar que por qué me pasaban todas esas cosas a mí pero ahí si salí y el que diga que nunca se ha filmado alguna vez, es mentira” concluyó el cantante.

Cabe destacar que, por cuenta de todos estos escándalos que ha sorteado ‘KR’ como se hace llamar, le impidieron grabar unas canciones con Alejandro Sanz y Daddy Yankee.

