Fiscalía: funcionarios del CTI habrían chocado un vehículo mientras conducían en presunto estado de embriaguez

En la madrugada del viernes 22 de octubre, se presentó un fuerte accidente de tránsito sobre la avenida de las Américas con carrera 67. Según conoció Blu Radio, un vehículo BMW chocó por detrás el auto de una familia que se movilizaba por la zona. Sobre el caso, la Fiscalía General de la Nación confirmó que los ocupantes del carro de alta gama, quienes al parecer se encontraban en estado de embriaguez, son funcionarios de esa entidad.

“Se trata de cuatro servidores del grupo técnico de investigación del grupo de homicidio de Bogotá y no se encontraban de turno al momento de los hechos y el vehículo es particular y no hace parte de la institución”, indicó el director del CTI de la Fiscalía, Alberto Acevedo.