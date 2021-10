Aura Cristina Geithner denunció que su cuenta de Instagram fue hackeada

El hackeo y suspensión de las cuentas de Instagram de muchas figuras públicas en el país continúa. Uno de los casos más sonados fue el de La Liendra, quien anunció hace varios meses que su perfil oficial, con más de seis millones de fans, había sido suspendido por razones desconocidas. Con todo y eso, a los pocos días le fue devuelto, manteniendo una alta actividad con contenido de entretenimiento.

No solo él ha padecido esto; recientemente se conoció que Aura Cristina Geithner, actriz y modelo que por cuenta de la pandemia decidió incursionar en OnlyFans, denunció que su perfil fue hackeado.

“Atención! mi cuenta de Instagram fue hackeada. Tengan cuidado! solicitando dinero hackers”, escribió la también cantante en su cuenta de Twitter. De hecho, el usuario de Instagram de la mujer ‘crissgeithner’ aún se encuentra en los resultados de búsqueda, con la diferencia que ninguna de sus fotos aparecen; en su lugar, fueron reemplazadas por imágenes con el logo de esta plataforma. Además, la imagen de perfil fue removida.

¿La razón del hackeo de la cuenta? Resulta que la actriz de 54 años recibió un mensaje directo cuyo remitente era, supuestamente, el equipo de soporte de Instagram; sin embargo, se trató de una notificación enviada por estafadores, quienes se apoderaron de su perfil, que cuenta con más de un millón de seguidores.

Como medida preventiva, muchos de sus fans han pedido a través de los comentarios de las publicaciones de Instagram que bloqueen la cuenta. Una tarea difícil teniendo en cuenta la gran cantidad de seguidores que tiene Geithner y que, de momento, la actriz no ha pedido que se acuda a esto y mucho menos, ha creado una cuenta de respaldo, por lo cual se presume, espera recuperar su espacio verificado.

De actriz a una de las modelos más ‘cotizadas’ en OnlyFans

Recientemente, en una entrevista que concedió para diferentes medios, la creadora de contenido confesó que muchas personas de su círculo social le decían que, “no iba a pasar nada con mis contenidos, yo no les presté atención y mira, soy tendencia cada vez que subo contenido ¿Sabes qué es lo más gracioso? Que muchas y muchos que salieron a criticarme… hoy están haciendo lo mismo”, confirmando su éxito en el sitio web de contenido exclusivo.

Luego de lanzar su álbum ‘Triunfadores de la Música Popular’, contó en diálogo con el portal web Eje 21, cuánto tiempo invierte al día en Instagram y en TikTok, y si llegó a pensar que tendría éxito en OnlyFans.

Sobre lo primero, la artista confesó que a sus redes sociales les dedica mínimo 2 o 3 días a la semana para hacer contenido. Y sobre lo segundo, dijo que: “Siempre he sido una mujer bendecida, quizá al comienzo estaba nerviosa por la reputación de la plataforma, la serie de no restricciones a la comunidad, pero me sostuve en mis principios y defendí mi contenido sensual y erótico. Me ha gustado mucho y mis fans se han convertido en parte importante de mi trabajo y mi vida”.

Finalmente, vale destacar que Geithner, en la plataforma usada por la gran mayoría para crear contenido explícito, tiene más de 49 mil ‘me gusta’, fruto de un parcial de 434 fotos y 31 videos. Con respecto a las tarifas de suscripción, la mensualidad tiene un valor de 20 dólares, es decir, 75 mil pesos colombianos; mientras que quienes quieran un paquete de tres meses deberá pagar 53.97 dólares, equivalentes a 202 mil pesos.

