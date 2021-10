Roy Barreras lanzó a su esposa como candidata al Senado y desató crisis en el Pacto Histórico

La polémica se desató luego de que el mismo Roy Barreras, desde su cuenta de Twitter, diera a conocer el lanzamiento de su compañera sentimental a la lista cerrada del Pacto Histórico, tema que no cayó muy bien entre los que apoyan al partido, las críticas tomaron fuerza por comentarios del influenciador Beto Coral y Alejandro Villanueva, activista de LaDirekta, medio alternativo que se unió al partido.

Ante dicho anunció, desde Twitter, Beto Coral señaló:

“Señor Roy Barreras: Usted hace parte de una fuerza que pretende acabar con años de dominio de la política tradicional de la que usted hacía parte. Si quiere un cambio de verdad, no es presentable que su esposa esté en ninguna lista. Desista de la idea por favor y demos ejemplo”, expresó Coral, abriendo debate sobre la idoneidad de esta aspiración por parte de Arizabaleta.

En medio del revuelo que causó esta postulación, el mismo senador le respondió a Coral, tildando su comentario de “machista”.

“La negación de los derechos de la mujer, de una hoja de vida académica, laboral y de compromiso con los derechos humanos desde el CICR desde hace 30 años, de una defensa en el terreno de las víctimas del conflicto. Que fácil y que machista que es negar una vida sin conocerla”, publicó Roy como respuesta.

De igual manera, en entrevista con W Radio, Alejandro Villanueva, joven que tomó fuerza durante el paro nacional, señaló que el nombramiento de la esposa del senador desvirtua por completo la idea de apoyar un partido que tiene por ejemplo una propuesta diferente frente a otros partidos.

“Para la lista cerrada, que mucha gente del Pacto Histórico no estaba de acuerdo, el argumento fue que era la única forma en que personas que no tenían la plata ni la burocracia, llegaran al Congreso, pero ahora resulta que están cambiando la torta y están diciendo que es un pacto de ciertos sectores, para así poder llegar a la Presidencia”, manifestó en la emisora el Villanueva.

Además, agregó que se realizan movimientos que denotan más de lo mismo, “recordemos quién es Roy Barreras, cuánta plata presuntamente se robó en el sector de la salud, recordemos la trayectoria de su esposa, qué es lo que ha hecho en la Fiscalía, el lema es que hay que derrotar a Uribe, sí a él hay que sacarlo, pero no podemos, bajo esa premisa, meter a todo el mundo”, criticó durante la entrevista.

Toda esta discusión, gira en torno a que la lista del Pacto Histórico es cerrada, por lo que los votantes no pueden elegir a cada uno de los candidatos tema que expresó el el tuitero Fabián Carpio quien sostuvo: “El problema no es que la esposa de Roy Barreras se lance al senado; el problema es que la pongan a dedo en una lista cerrada donde la gente no tendrá la oportunidad de decidir si votar o NO por ella”.

Perfil de Gloria Elena Arizabaleta y su recorrido profesional

La actual esposa de Roy Barreras, con quien adelanta un proceso de divorcio, según lo informado por la W Radio, se ha desempeñado como funcionaría de la Fiscalía en los últimos seis años. Además, se conoce que durante el 2020 se sumo como fiscal de apoyo a la Unidad delegada para la Seguridad Ciudadana.

Asimismo, en su recorrido profesional se sabe que Arizabaleta se desempeñó como procuradora delegada hasta 2013, cuando debió dejar el cargo porque el senador debía votar en la elección del Procurador General de la Nación.

De igual forma, ha sido funcionaria de la Cruz Roja Colombiana y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), en la defensa del usuario en la prestación de los servicios de salud y en la implementación de políticas públicas.

Y en 2017, fue una de las aspirantes para magistrada de las Salas de Justicia de la Jurisdicción Especial para La Paz.





