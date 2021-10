Festival Mundial de Cine Futbolero en Bogotá

A partir desde este fin de semana se llevará a cabo en Bogotá el Festival Mundial de Cine Futbolero, un proyecto colombiano el cual contó con la organización por la Asociación Fútbol ConCiencia, una entidad sin ánimo de lucro creada para compartir la cultura y las artes alrededor del deporte más popular del mundo.

Del 23 al 30 de octubre se realizará en la capital del país el evento que también estará en las ciudades de Medellín del 12 al 14 de noviembre, en Tunja del 18 a 21 de noviembre y en Cali la primera semana de diciembre.

“Para 2021 fueron elegidas 27 películas entre largometrajes y cortometrajes que se podrán ver primero en la capital del país en la Cinemateca Distrital (Carrera 3 # 19-10) y el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación (Carrera 19b # 24-86). El evento será inaugurado el sábado 23 de octubre en la Cinemateca con la proyección de la película boliviana Fuertes. A lo largo de la semana podrá asistir a estos lugares desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche. Aquí puede ver el programa, boletería y trailers”, se puede leer en el comunicado oficial.

Cabe resaltar que de este festival ya se han realizado cuatro ediciones, que han contado con más de 2.300 asistentes distribuidos en las cuatro ciudades. En sus convocatorias audiovisuales ha recibido más de 1.671 películas de 42 países y a 180 ponentes.

La intención de realizar la quinta versión de este Festival es seguir estableciendo alianzas en lugares donde el fútbol ha mermado o desconoce su condición de transformador social, por eso también habrá conversatorios y talleres de co-creación donde todos podrán participar.

Esta será la programación del Festival Mundial de Cine Futbolero

Sábado 23 de octubre - Sala Capital

5:30pm:

Fuertes. (Dir. Óscar Salazar, Franco Traverso, 2019) Bolivia. 107 min.

Entrada Libre (Reclamar la boleta en taquilla el día del evento)

Trailer: https://bit.ly/2YXQfuf

Domingo 24 de octubre - Sala Capital

3:00pm / MIRAR A LA REDONDA 1:

Área chica, infierno grande. (Dir. Mariano Biasin, 2020) Argentina. 20 min.

Maquinal. (Dir. Samanta Bianucci, 2018) Argentina. 12 min.

Algo más que una pasión (Dir. Carlos Troncoso, 2014) España. 62 min.

Entradas: https://bit.ly/3FWFrgY

Trailer: https://bit.ly/3lMslLe

Domingo 24 de octubre - Sala 2

7:00pm / MIRAR A LA REDONDA 2:

All I need is a ball (Dir. Elena Molina, 2020) España. 18 min.

Hijas de Cynisca (Dir. Beatríz Carretero, 2021) España. 91 min.

Entradas: https://bit.ly/3FSs6Xc

Trailer: https://bit.ly/2YU0e4t

Martes 26 de octubre - Sala 3

2:00pm / MIRAR A LA REDONDA 3:

Steward (Dir. Jim Suter, 2020) Holanda. 3 min

Pequeños gigantes (Dir. Leandro Cerdá, 2019) Argentina. 6 min.

El futbolín (Dir. Juanjo Verdura, 2018) España. 30 min.

Prode (Dir. Mauro Beccaria, 2019) Argentina. 64 min.

Entradas: https://bit.ly/3BYbdI6

Trailer: https://bit.ly/3lN65B1

Martes 26 de octubre - Sala Capital

3:00pm / PASE LARGO:

Ni en las buenas, ni en las malas (Dir. Walter Aquiles, 2020) Argentina. 63 min.

La superball (Dir. Agustín Sinibaldi, 2017) Argentina. 66 min

Entradas: https://bit.ly/3j96xbf

Trailer: https://bit.ly/2YTVhrY

Miércoles 27 de octubre - Sala 3

2:00pm / MIRAR A LA REDONDA 4:

Vamos Corinthians (Dir. Bruno Christofoletti, 2020) Brasil. 20 min.

NC5 contra la ley del fuera de lugar (Dir. Lucio Branco, 2019) Brasil. 24 min.

Nadie quiere ser último (Dir. Azul Selser, 2019) Argentina. 12 min.

The rock n roll dream (Dir. John Kaare Hoversholm, 2019) Noruega. 64 min.

Entradas: https://bit.ly/3lPwaPK

Trailer: https://bit.ly/3DNfsGZ

Miércoles 27 de octubre - Sala 3

5:00pm / MIRAR A LA REDONDA 5:

Sao Cristovao, la sombra del pasado (Dir. Marx Braga, 2020) Brasil. 14 min.

Buscando a Panzeri (Dir. Sebastián Kohan, 2019) Argentina. 69 min.

Entradas: https://bit.ly/3lN1OgY

Trailer: https://bit.ly/3n3xDBs

Jueves 28 de octubre - Aulas

9:00am a 12:00m / 2:00pm a 4:00pm

Taller de co-creación: Construyamos una película - El Paro que frenó una Copa América

Información e inscripción: https://bit.ly/3lNKZCL

Lugar: CENTRO DE MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN

Jueves 28 de octubre - Auditorio Principal

4:00pm

The Big Ciuriddia. (Dir. Andrea Salibra, 2020) Italia. 45 min.

Ni en las buenas, ni en las malas (Dir. Walter Aquiles, 2020) Argentina. 63 min.

Entrada Libre (Registro en la entrada)

Jueves 28 de octubre - Auditorio Principal

6:00pm

Árbol de Vida. (Dir. Colectivo audiovisual Caja de Espejos, 2015). Colombia. 35 min.

Identidad. (Dir. Quechua Films, 2020). Perú. 83 min.

Entrada Libre (Registro en la entrada)

Viernes 29 de octubre - Aulas

9:00am a 12:00m / 2:00pm a 4:00pm

Taller de co-creación: Construyamos una película - El Paro que frenó una Copa América

Información e inscripción: https://bit.ly/3lNKZCL

Viernes 29 de octubre - Auditorio Principal

4:00pm

Los sueños del aire. (Dir. David Calvo, 2020) España. 64 min.

Gaza, one football, one leg. (Dir. Patrice Forget, 2020) Francia. 30min.

Entrada Libre (Registro en la entrada)

Viernes 29 de octubre - Auditorio Principal

6:00pm

Área chica, infierno grande. (Dir. Mariano Biasin, 2020) Argentina. 20 min.

Buscando a Panzeri (Dir. Sebastián Kohan, 2019) Argentina. 69 min.

Entrada Libre (Registro en la entrada)

Sábado 30 de octubre - Memorial

3:00pm

Boxeo como trámite de emociones y reconciliación

Entrada Libre (Registro en la entrada)

5:00pm

Conversatorio Deporte, Memoria y Reconciliación

Invitados: Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, IDIPRON, Goles en Paz y Fútbol Conciencia.

Entrada Libre (Registro en la entrada)

Hora: 6:30pm

