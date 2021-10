“Ha tocado fondo”, la dura crítica en contra de James Rodríguez tras su debut en Catar

Al-Rayyan, el conjunto de James, solo ha ganado dos de seis partidos ligueros esta temporada.

James Rodríguez fue presentado como el flamante esfuerzo del Al-Rayyan el pasado 23 de septiembre, pero solo hasta este 17 de octubre debutó. Sin embargo, su primer partido con el club catarí no fue lo que esperaba: cayó ante el Al-Duhail tres tantos a cero.

El ‘10′ del equipo estuvo 88 minutos en el campo de juego, no obstante, tuvo poca incidencia. Además de un disparo al arco, anulado por una mano previa, y un tiro libre que no prosperó, no generó opciones en el ataque. En el segundo tiempo del compromiso se asoció en mayor medida con sus compañeros, pero el conjunto rival lució más compenetrado.

Al respecto el diario Daily Star de Inglaterra realizó un seguimiento al volante, para posteriormente hacer un análisis sobre el colombiano, el cual resultó bastante fuerte contra Rodríguez, sobre quien aseguraron que no fue determinante en el terreno de juego. “ No pudo influir, a pesar del apoyo de varios aficionados vistiendo camisetas de la Selección de Colombia ”.

El comentario más fuerte realizado por el medio de comunicación fue al decir que el colombiano decepcionó en su debut y que tras jugar en la Premier League y la Bundesliga, había tocado fondo. “La carrera de James Rodríguez ha tocado fondo después de que la superestrella colombiana dejara la Premier League por Qatar”.

Para este diario, James Rodríguez no tenía como pelear por un puesto en el Everton FC bajo la dirección técnica de Rafa Benítez. El último partido de James en Inglaterra había sido el 16 de mayo, es decir, cinco meses y un día atrás. Ese día, los ‘Toffees’, al que llegó como una estrella en septiembre de 2020, cayó 1-2 ante el Sheffield United, por la Premier League.

Hinchas del Al-Rayyan y de James están preocupados por la final contra el equipo que dirige Xavi

El medio de comunicación Al-Arab expuso las razones por las cuales la hinchada se siente inconforme con el equipo dirigido por Laurent Blanc, campeón de la Copa Mundial Francia 1998, de quien esperan mejores resultados, todavía más al contar con el goleador del máximo certamen del fútbol en Brasil 2014.

“Sin duda, la afición del Al Rayyan está muy disgustada con su equipo y preocupada antes del partido final contra Al-Sadd por la Copa del Emir, debido al estilo de juego del equipo desde el inicio de temporada, y fue objeto de más críticas tras perder ayer ante el Al-Duhail”, publicó el medio en mención.

El portal Al-Arab también agregó que Al-Rayyan no luce bien en defensa y los números en este momento de la temporada le dan la razón. En la Qatar Stars League, el equipo suma 6 puntos de 18 posibles, con 12 goles en contra y 8 a favor.

“Al-Rayyan no ofreció nada, el mediocampo parecía inestable y la línea ofensiva se perdió a pesar de la presencia de grandes nombres como los de James Rodríguez y Yacine Brahimi. Hay un fuerte descenso en el nivel de la línea defensiva”, añadió.

