Amigo de altos políticos y acusado de maltrato: el lado oculto del nuevo Rey Vallenato

En el amanecer del lunes 18 de octubre, José Ricardo Villafañe Álvarez fue coronado como Rey Vallenato 2021; un hecho inédito teniendo en cuenta que es el primer miembro de la comunidad indígena arhuaca en llevarse la corona. Una vez se alzó con el premio, afirmó que “unimos a dos pueblos hermanos: el pueblo de la Sierra y el pueblo vallenato. Creo que hoy se escribe un nuevo capítulo en la música vallenata: un indígena bajó de la sierra, se montó en la tarima y se convirtió en rey”.

Pero Villafañe, a pesar de su éxito como intérprete, no solo se dedica al acordeón: pocos saben que el nuevo Rey del acordeón trabaja en la Registraduría Nacional, precisamente, como registrador auxiliar. Villafañe se vinculó a esta entidad en marzo del 2020 y gracias a su desempeño y liderazgo en la entidad, fue nombrado registrador auxiliar de la ciudad de Valledupar el pasado 16 de marzo del 2021.

Además, el arhuaco es contador público y actualmente adelanta estudios para ser licenciado en música; incluso en varias ocasiones ha afirmado que tiene todas las intenciones de seguir el legado que le dejó su padre, José Vicente Villafañe, como líder de su comunidad en la Sierra Nevada de Santa Marta, sin dejar sus raíces ancestrales y musicales que lo llevaron a convertirse en uno de los exponentes más importantes del acordeón en el país.

Adicionalmente, destaca que quiere dejar huella en su paso por la Registraduría, pues según él, ha recibido gran apoyo en este lugar.

“Soy un indígena que siempre se ha preocupado por trabajar en temas sociales y mi papá es un líder de mucha trayectoria en la región por su labor social, comunitaria y cultural. Yo llegué a la Registraduría para tener la oportunidad de seguir haciendo ese trabajo que ha venido realizando mi padre y así continuar con su legado” y añade que han sido muy tenidos en cuenta sus valores personales por encima de los profesionales; y pese a que su discurso es muy llamativo, en contraste, su vida ha estado envuelta en escándalos que pocos conocen.

Su denuncia por maltrato intrafamiliar

En noviembre de 2020, Nohamis Carolina Suárez, de 23 años, interpuso una denuncia ante la Fiscalía al ser, aparentemente, agredida físicamente por el acordeonero. De acuerdo con su declaración, la joven afirma que los hechos ocurrieron en un hotel ubicado en la capital del Cesar, cuando a las dos de la mañana, recibió una llamada en la habitación, la cual fue contestada por el mismo Villafañe.

“Nos fuimos a descansar porque estábamos tomados y no queríamos llegar así e ir en el carro tomados. Nos quedamos dormidos. En horas de la madrugada, un pretendiente que tengo y que me molesta desde hace muchos años, me llamó tomado a dedicarme canciones, él teléfono lo había contestado mi pareja y lo colocamos en altavoz”, relató la mujer, y agregó que, fruto de un ataque de celos, su pareja en aquel entonces le propinó varios golpes.

Fue tal la golpiza, que la mujer quedó con heridas en el rostro y la boca; incluso, y de acuerdo con su versión que reposa en la Fiscalía, un puñetazo del actual Rey Vallenato le aflojó uno de sus dientes.

“salí de ahí fui a una clínica porque me sentía mal”, manifestó Suárez, argumentando que buscó ayuda médica una vez que los golpes cesaron.

Tras aquella denuncia, el ente acusador tomó el caso contra el músico como supuesto responsable de lesiones personales. Mientras tanto, Villafañe celebra en sus redes sociales el título como Rey del acordeón, hecho que fue congratulado por diferentes personalidades, como Carlos Vives y hasta el ministro de Defensa, Diego Molano, quien confesó ser amigo del artista desde hace varios años.

