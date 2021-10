Encuentran cuerpo sin vida de líder ambientalista que llevaba cuatro días desaparecido

El cuerpo del líder social Víctor Orlando Mosquera fue encontrado en el oriente de la ciudad de Cali, según reportaron las autoridades policiales de dicha ciudad a Noticias Caracol.

Mosquera, quien participó de la organización ambientalista Huerta Étnica Retorno al Campo, se hizo conocido en distintos episodios del anterior paro nacional cuando promovió diálogos entre distintos actores sociales de la ciudad de Cali.

El cuerpo presentó varias heridas de arma blanca y fue hallado cerca a una de las huertas que él acostumbraba visitar.

La muerte de Víctor Orlando Mosquera conmovió al sector social de la capital vallecaucana, la cual manifestó indignación ante los hechos de violencia contra miembros de este sector, cuyo rol en los eventos de meses pasados estuvo del lado de la protesta pacífica y el diálogo entre partes.

En declaraciones para la emisora BLU RADIO, Andrés Valencia, del movimiento Orientados, resaltó las características personales de Víctor Orlando Mosquera pero también repudió los hechos que condujeron a su muerte:

Siempre fue comunitario, un líder social que no merecía esto y nos asombra. Coordinaba la huerta más grande la ciudad de Cali y no esperábamos esto, trabajábamos por el desarrollo territorial de las comunidades y esto no tiene presentación