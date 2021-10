“Yo voy a llorar y la gente va a llorar”, Karol G sobre su concierto en Medellín

La cantante colombiana Karol G habla durante un panel de la Conferencia de los premios Latin Billboard hoy en el Faena Fourm de Miami, Beach, Florida. Karol G destacó este martes los sacrificios hechos para ubicarse en lo alto del género urbano, en la que ha sido una trayectoria sostenida por un solo mantra: "Te tienes que despertar diciendo: 'Soy la 'fucking' número uno'". EFE/Giorgio Viera

A mediados de septiembre, Karol G celebró, entre lágrimas, su segundo sold out en Medellín. Tal y cómo ella misma lo dijo en su cuenta de Instagram, no había terminado de celebrar su primera venta total del primer concierto, cuando, minutos después, su equipo le informó que ya no quedaba espacio libre para su segunda presentación. A finales este año, la intérprete de ‘Tusa’ estará presentándose en el Estadio Atanasio Girardot. El emotivo momento no se detiene ahí, pues aseguró que en sus presentaciones habrá varias lágrimas derramadas de la emoción que sentirá al cantar en la tierra que la vio nacer.

En una entrevista con Noticias Caracol, Karol G, quien volverá a Colombia para cerrar su gira ‘Bichota Tour’, manifestó que se encuentra más emocionada que nunca con la idea de cantarle a sus compatriotas. “Va a ser un show, no sé si inolvidable es la palabra, pero, de verdad, tanto la gente como yo vamos a llorar, a cantar, vamos a gritar, vamos a llorar otra vez. Vamos a sentirnos orgullosos de ser colombianos”, manifestó para el informativo de ese canal de televisión.

De acuerdo con lo que comentó por aquellos días en los que lloró de la emoción por su segunda fecha vendida, Colombia siempre será un lugar importante para ella, pues, además de ser su casa, su carrera no habría sido la misma si el apoyo que recibió en Medellín. Fue el mismo alcalde de Medellín, Daniel Quintero, el que le pidió a Karol G que considerara una segunda fecha, pues muchos de sus fieles seguidores se habían quedado sin la posibilidad de participar en el primer encuentro.

Karol G se estrena como portada en la revista Billboard: ‘La próxima reina latina’

“Estoy muy emocionada, agradecida. Es algo que todavía no me lo creo. Todos los días me levanto y le pido a Dios que me permita liderar de forma positiva, que me permita inspirar mucho a la gente; es mi misión principal”, dijo en su entrevista con noticiero en donde, además, recordó que empezó su recorrido en la industria del entretenimiento y el arte desde que tenía 14 años de edad. Karol G tiene, actualmente, 30 años.

Según lo que reveló, en su vida cometió, al igual que todos los seres humanos, muchos errores, en su caso, por querer encajar. Fue cuando se enamoró de ella misma, reveló, que se sintió plena. “Cuando dije ‘si yo voy a estar ante los ojos de todo el mundo constantemente, yo necesito que la gente sepa quién es Karol G, Carolina. Pues esta soy yo, la que sube y baja de peso constantemente, la enamorada, la persona sensible’”, destacó en su entrevista con ese medio de comunicación. Karol comentó que se encuentra feliz por sus nominaciones a los Grammy Latino, y que lo único que quiere es seguir inspirando de manera positiva a quienes la siguen y escuchan. Eso es lo que le pide a Dios todos los días.

“Es muy lindo saber que la gente te quiere, la gente te sigue, pero también es una presión un poquito fuerte, un poquito complicada; el aceptar que tienes que hacer las cosas bien porque la gente no acepta que te equivoques o que cometas un error”, argumentó al respecto ‘la nena de Medellín’. A su vez, la Bichota, como se le conoce a Karol, aseguró que su familia sigue siendo su pilar más importante, pues han sido las personas que la han acompañado en cada paso. “Ellos todavía me regañan, todavía me echan cantaleta, todavía están ahí aterrizándome en muchas cosas”, dijo Karol G para Noticias Caracol. La cantante, recientemente, pasó emotivos momentos al ir al concierto de la artista estadounidense Billie Eilish.





