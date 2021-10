James Rodríguez debutó con amargura en la liga de Catar: Al-Rayyan perdió 0-3 ante el Al-Duhail

James Rodríguez jugó 88 minutos, pero pocas opciones de gol generó en el ataque.

James Rodríguez fue presentado como el flamante esfuerzo del Al-Rayyan el pasado 23 de septiembre, pero solo hasta este 17 de octubre debutó. Sin embargo, su primer partido con el club catarí no fue el esperado: cayó ante el Al-Duhail tres tanto a cero.

El ‘10′ del equipo estuvo 88 minutos en el campo de juego, no obstante tuvo poca incidencia. Además de un disparo al arco anulado por una mano previa y un tiro libre que no prosperó, no generó opciones en el ataque. Eso sí, en el segundo tiempo del compromiso se asoció en mayor medida con sus compañeros, pero el conjunto rival lució más compenetrado.

Oficialmente, el último partido oficial de James a nivel de clubes fue el 16 de mayo, es decir, cinco meses y un día atrás. Ese día, el Everton, al que llegó como una estrella en septiembre de 2020, cayó 1-2 ante el Sheffield United, por la Premier League.

Que el cucuteño de 30 años haya estado tanto tiempo fuera de las canchas se debió a los molestias físicas que no le permitieron deslumbrar en su única temporada con los Blues, razón por la cual también fue descartado en la selección Colombia, y su relación con el DT Rafa Benítez, que siempre destacó su calidad, si bien dijo que no tenía el mismo ritmo de competencia que sus compañeros.

Al-Rayyan, el conjunto de James, solo ha ganado dos de seis partidos ligueros esta temporada.

Luego del compromiso con el Sheffield United, el goleador de la Copa Mundial de Fútbol Brasil 2014 vistió la camiseta de los Toffees en tres ocasiones más, de manera amistosa. James estuvo 45 minutos en los partidos contra Millonarios y Pumas (México), por la Florida Cup, y contra Manchester United.

LESIONES, LA RAZÓN DE SU IRREGULARIDAD

En los primeros cinco partidos de la edición actual de la Premier League, James no fue convocado por lesión, según Rafa Benítez. El 18 de septiembre, cinco días antes de que el cafetero firmara con el Al-Rayyan, no estuvo en un juego con el Aston Villa en el que se les esperaba. En ese entonces el estratega español informó:

“Para este juego, James estaba un poco preocupado por su músculo. Estaba teniendo un pequeño problema y decidimos que teníamos que esperar, así que no estaba disponible. Eso es todo. Veremos si está apto para el próximo juego y luego decidiremos”.

La lesión a la que hizo referencia Rafa Benítez fue la que le impidió a debutar con prontitud en la Qatar Stars League. Cuando fue presentado en el club, James dejó entrever que no estaba en su mejor momento: “Hace muchos días que no estoy entrenando, quisiera ponerme un par de días bien, entrenarme bien para poder jugar, porque si no estás al 100% es duro, todos los jugadores están muy bien preparados. Yo si quiera unos días poder entrenarme bien y cuando esté listo poder jugar si el técnico quiere”.

Luego, el 1 de octubre, el técnico de Al-Rayyan. Laurent Blanc, ratificó la dolencia del colombiano.

“James (Rodríguez) tiene un leve problema en la pantorrilla y no está listo para jugar. En mi opinión, es muy difícil ver a James en el juego ante Al-Ahli. Quizás la próxima semana miraremos con el personal médico”, comentó el entrenador francés.

Ahora, todo indica que James está bien físicamente, pero su realidad y la del Al-Rayyan es poco alentadora. El equipo solo suma dos victorias en seis partidos ligueros.

