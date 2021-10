A solas con Ali Aka Mind: habló de sus miedos, del éxito y de su nuevo álbum ‘Manjit 1′

Han pasado 13 años desde que Ali Aka Mind publicó ‘Rap conciencia’, su primer trabajo discográfico como solista, y desde entonces su nombre ha figurado entre los más populares del género en Colombia, Ecuador y otros países de América Latina, donde acumula millones de seguidores que se deleitan con sus virtuosas composiciones.

En total son nueve álbumes de estudio los que ha presentado, siendo ‘Manjit 1′ su obra más reciente. De hecho, el cantante bogotano estuvo en conversación con Infobae Colombia sobre este proyecto que presentó a sus seguidores en el teatro Jorge Eliécer Gaitán, durante la noche del pasado sábado.

“Manjit, además de una persona, es un ser imaginario que, más allá de ser llamado como mi alter ego o la voz de mi razón, es quien me da el poder para escribir y el que aparece para llenarme de conceptos e ideas. Además, es quien me aterriza y me saca de ideas falsas, por eso en este disco, en especial, se presenta con su cara más amable y consciente”, explicó.