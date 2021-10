María Alejandra López, Miss Universe Risaralda, reveló los duros momentos que vive su padre

Fotografía tomada de Instagram @malopezp

María Alejandra López es una reconocida modelo y actual representante por el departamento de Risaralda para llevarse la corona de Miss Universe Colombia y representar al país en el concurso de belleza internacional. Esta no es la primera vez que participa en un certamen de este tipo pues hizo parte de Miss Mundo Colombia en 2015 siendo la ganadora.

También formó parte de la corte real del Concurso Nacional de Belleza siendo la Primera Princesa en 2013, este puesto le dio la oportunidad de representar a los colombianos en el certamen Reina Hispanoamericana ese mismo año, en el que fue ganadora.

Fotografía tomada de Instagram @malopezp

Sin embargo, en una reciente entrevista con ‘Lo Sé Todo’, María Alejandra contó los graves padecimientos de su padre por cuenta del covid-19, ya que cuando las luces se apagan y se baja de sus tacones, comienza la lucha para ayudar a su progenitor.

“Mi papá tuvo covid, estuvo en la clínica un tiempo y logró salir, allí tuvo una recuperación y con la hermosa oportunidad de cuidarlo en casa y descuidé un poco la preparación para el concurso hace unos dos meses, antes de la primera concentración para irme a Pereira, cuidarlo y estar con él, darle todo mi afecto y todos mis cuidados”, confeso la reina de belleza para el programa de entretenimiento de Canal 1.

Pero muchos pensarían que una mujer con el talento y la belleza de María Alejandra, podría tener una vida más fácil y llena de comodidades; sin embargo, las cosas no son así y con el objetivo de perseguir su sueño para representar a Colombia en Miss Universo debió abandonar los cuidados de su padre, pero también tuvo que trabajar para cubrir las deudas familiares.

“Asumí su responsabilidad económica y toda su vida, entonces al irme de Pereira, él vuelve y decae por lo que hoy está en la UCI. Tiene una traqueotomía, lo que significa que tiene un hueco en su garganta por lo que no puede alimentarse de forma convencional sino por sonda y tampoco puede hablar. Tenemos contacto, lo veo por videollamada pero también lo he podido visitar”, agregó la reina para ‘Lo Sé Todo’.

Fotografía tomada de Instagram @malopezp

Entre las confesiones que hizo la modelo afirmó que su padre se siente muy orgulloso de que ella esté participando en el concurso, por lo que también mencionó que es un sueño que ha trascendido hacia su padre y recibió todo su apoyo y buena energía siempre.

“Él me ha enseñado muchísimas cosas, jamás me ha dicho que desista, ni que renuncie, sino que siga adelante. Es muy espiritual como yo y en algún momento me dijo ‘Tú eres la Miss Universo hija, Ángeles contigo’ y lo que él no sabía es que el ángel que está conmigo es él”, concluyó la joven.

Finalmente, María Alejandra espera llevarse el título de la mujer más hermosa de Colombia y mencionó que le hizo la solicitud a las enfermeras que están al cuidado de su padre, para que ese lunes 18 de octubre enciendan en televisor y él pueda ver a su hija coronarse en la transmisión desde el centro de eventos ‘Chamorro Music Hall’ a las 8 p. m. por el Canal RCN.

Cabe destacar que, desde este sábado, el canal hará un especial con las candidatas en el que transmitirá el desfile en traje de baño y el domingo, en traje artesanal, lo que permitirá que los colombianos puedan ver a las 24 candidatas que concursarán para quedarse con el título de la mujer más bella de Colombia.

