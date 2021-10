Wilmar Barrios, Gustavo Cuellar y hasta Ramón Jesurún estallaron en contra del árbitro peruano Diego Haro

Peruvian referee Diego Haro gestures during the Copa Sudamericana quarterfinal fisrt leg football match between Argentina's Independiente and Ecuador's Independiente del Valle at Libertadores de America stadium in Avellaneda, Buenos Aires on August 6, 2019. (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)

El partido de la fecha 12 de las eliminatorias sudamericanas entre Colombia y Ecuador terminó en polémica por el discutido arbitraje de Diego Haro, juez central y el encargado del VAR, el uruguayo Leodán González. La constante pérdida de tiempo por parte de los jugadores de ‘La Tri’ y el gol anulado a los ‘cafeteros’ como el penalti reclamado en contra de Radamel Falcao, desataron la molestia de jugadores colombianos y hasta el presidente de la Federación Colombiano Fútbol, Ramón Jesurún.

Uno de los más molestos con el arbitraje fue el volante Gustavo Cuellar. El jugador del Al-Ahli de Emiratos Árabes explico la jugada en la que Haro pitó penalti por una supuesta falta de él sobre Gonzalo Plata, pero que finalmente no fue sancionado por un fuera de lugar previo: “ No es mi intención y sí la de él dejar el pie. Tenía la posición del pie, busca el contacto y no era penalti. El juez se apresuró, pero fue un arbitraje muy malo ”.

Para Cuellar, el peruano paró constantemente el partido sin necesidad y se mostró confundido con las decisiones sobre lo que es mano y lo que no es mano, “La mano de Yerry, no he visto la jugada. Con qué criterios siguen tomando este tipo de decisiones, es mano o no. No nos vamos contentos con el arbitraje, nos afectó”.

A los reclamos sobre el terreno de juego de jugadores como Radamel Falcao, Yerry Mina, Santos Borré y David Ospina, este último evidentemente molesto y quien sostuvo una larga charla con Diego Haro tras pitar el final del partido, se le sumó Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol. Aunque se desconoce lo que le dijo, acompañó al árbitro hasta su vestuario con un evidente disgusto.

Por último, Wilmar Barrios se unió a las declaraciones en contra del juez central peruano reclamando la falta de personalidad y haciendo hincapié en la constante perdida de tiempo de los jugadores ecuatorianos con e aval del árbitro, “ Al juez le faltó algo de personalidad para dejar jugar, para controlar y avanzar en el partido. Hay que revisar bien lo que ha pasado y preparar lo que falta ”.

Las críticas de Reinaldo Rueda al nivel de los árbitros en las eliminatorias

El entrenador del combinado tricolor hizo pública su consternación y sensación de tristeza por las decisiones arbitrales tomadas por el juez central peruano Diego Haro, en conjunto con los asistentes del VAR. Cuando le consultaron su opinión sobre el arbitraje, Rueda pronunció preocupación por lo que para él es un autoengaño que se verá reflejado en Catar 2022:

“Quedé muy triste y preocupado. Debemos cuidar el fútbol sudamericano. El próximo año completaremos 20 años sin tener un campeón del mundo. Estas situaciones dan pena ajena. Es muy triste que estos juegos, que los ve el mundo entero, den esta imagen. Al final nos autoengañamos. Y esto después se verá reflejado en el mundial. Es una vergüenza.”

Con resignación, las declaraciones del entrenador colombiano fueron en contra del VAR, pero dio a entender que ya está pensando en noviembre para visitar a Brasil y recibir a Paraguay.

“No vale la pena gastarse más en eso. No vale la pena llorar sobre la leche derramada. No sé por qué se dieron esas situaciones. Tenemos que sobreponernos y hacer el mejor trabajo para ir al mundial”

