Tres menores de edad habrían sido abusadas en un hogar del ICBF en Pereira

Un nuevo escandalo de abuso sexual se suma a las denuncias que se han recibido de los hogares que prestan servicio comunitario al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF. De acuerdo con información presentada por RCN Radio, en la mañana de este 14 de octubre se dio a conocer que la institución se encuentra investigando el presunto abuso sexual del que habrían sido víctimas tres niñas entre 3 y 4 años de edad, atendidas en un Hogar Comunitario, ubicado en Pereira, en donde aparentemente el acusado del crimen sería el hijo de la dueña del establecimiento.

“Una vez conocimos el caso se reubicaron los niños y niñas en otro hogar comunitario del mismo municipio con el fin de garantizar su seguridad”, aseguró la directora del ICBF en Risaralda Claudia Patricia Serna Gallego.

La funcionaria, agregó que además, el instituto se encuentra brindándole toda la atención necesaria a las menores y a sus familias, mediante una atención médica y psicosocial que se requiere en estos caso.

“Situaciones como esta, que comprometen a niños y niñas bajo el cuidado de unidades de servicio del Instituto, obligan a tomar las medidas contempladas en los lineamientos técnicos, con el fin de garantizar el bienestar y de todos los niños y niñas beneficiarios”, anotó la directora.

Por ahora los organismos correspondientes; Fiscalía, el equipo élite Guardián de la Niñez y el ICBF, se encuentran haciendo una exhaustiva investigación para establecer responsabilidades y poder lo más rapido posible detener a los culpables de los hechos de violencia.

No es la primera denuncia que se ha dado en el país con respecto al mal funcionamiento de los establecimientos de cuidado y los riesgos que corren los menores. En un informe presentando por ICBF n el mes de septiembre señaló que hasta la fecha en la entidad se han abierto 9.927 procesos de restablecimientos de derechos por violencia sexual, de los cuales 8.438 corresponden a niñas.

“Durante el 2021, el @ICBFColombia ha abierto 9.927 Procesos de Restablecimientos de Derechos por violencia sexual, de los cuales 85 % corresponden a niñas. Necesitamos construir un país que respete y garantice los derechos de quienes son el presente y futuro del país”, comentó en Twitter la directora general de ICBF, Lina Arbeláez.

Es importante recordar que en este 2021 uno de los casos más conocidos relacionados con abuso fue el de un centro de cuidado ubicado en la ciudad de Medellín, donde al menos 29 menores fueron víctimas de un sujeto que trabaja en el área de alimentos del establecimiento. Este caso dejo en evidencia que los funcionarios no tenían los conocimientos previos para atender estos caso y que los procesos no avanzaban pues el escándalo estalló cuando una de las madres público que pese a las denuncias no había pasado nada.

Actualmente ‘Manolo’ como los menores llamaban al abusador esta detenido y se encuentra enfrentando un proceso penal en su contra donde la Fiscalía ha mencionado que tiene pruebas documentales y testimoniales suficientes, entre estas las denuncias formuladas por los padres de familia y 38 testimoniales (entre las que se destacan los análisis de vecinos, médicos y funcionarios del jardín); para que el sujeto reciba una condena de 50 años. Por otro lado, el ente acusador pidió que se investiguen a otros trabajadores del jardín infantil con el fin de verificar su acción u omisión en este caso.





