“Obsesiva, abusiva y arbitraria”: Ernesto Macías arremetió contra Nubia Stella Martínez, la directora del partido

El ambiente al interior de algunos partidos políticos del país se ha tornado complejo en los últimos días. Parece que ahora las rupturas y fracturas al interior de los partidos son más evidentes faltando menos de 8 meses para las próximas elecciones presidenciales y legislativas. Las discusiones más sonadas han sido las del Partido Verde, pero otro partido que ha dejado ver sus malestares al interior, es el Centro Democrático, que parece estar más dividido de lo que se creía, pues pese a que en las reuniones sus miembros aparentan tener la mejor relación, en algunos casos no es así.

Una de las rupturas que quedo en evidencia en las últimas horas es la del polémico Ernesto Macías con la directora del partido Nubia Stella Martínez. Pues en una misiva que Macías escribió al expresidente Álvaro Uribe donde le recordó que durante 20 años ha creído fielmente en el proyecto el país que tiene el uribismo, pero hace una queja donde señala que Martínez tiene una actitud “obsesiva, abusiva y arbitraria”, debido a que cuando transcurrían las primeras tres horas de las votaciones para escoger los directorios departamentales del uribismo en el país, Martínez decidió sin aparente explicación suspender las votaciones.

“La señora directora, en un acto arbitrario y sin mediar razones ni explicación alguna, dio la orden de suspender el proceso en el Huila”, se lee en la carta donde el senador continúa, señalando que acude a Uribe debido a que no cuenta con garantías en los procesos estatutarios del partido. Y anunció que se abstendrá de participar en adelante en cualquier actividad del Centro Democrático “en las que intervenga la señora directora”.

El documento finaliza advirtiendo que “las actuaciones y decisiones unilaterales arbitrarias de la directora Martínez han socavado y debilitado la institucionalidad del partido”.

De acuerdo con la Revista Semana, parece que esto no es de ahora, pues desde el 2019 el senador ha hecho fuertes criticas a Martínez e incluso, ha gestionado algunas actividades con otros miembros del partido que le correspondería hacer con la directora. Por ejemplo, en ese año el senador tuvo que acudir directamente al expresidente para lograr la expedición de avales para alcaldes del Huila.

Esta disputa no es la única que se ha conocido entre militantes y representantes del Centro Democrático pues la senadora María Fernanda Cabal, en los últimos días ha sido protagonista de varias discusiones con miembros del su partido que no quisieron apoyar su candidatura y abiertamente señalaron que el mejor representante, para ellos, es Oscar Iván Zuluaga.

En una intervención en Twitter Cabal dijo sobre la misiva firmada por varios miembros del partido, que apoyaban a Zuluaga: “La carta hizo daño, yo no hice mayor referencia a ello. Lo hizo más Paloma (Valencia), pero el oficio, si lo lee uno entre líneas, es ofensivo. Es como decir ustedes no sirven, solo sirve Óscar Iván”, en medio de sus palabras aclaró que tiene una gran amistad con el candidato y que no va a discutir por política con él, y posteriormente agregó que “Empezando porque somos una bancada de 52 a la que el país solo conoce a cinco, si es que los conoce. Puedo decirles con claridad que estamos Paloma Valencia y yo porque vivimos siendo combativas, enfrentando a la maldad. El resto, los 52, son una vergüenza. Uno debería tener por lo menos de los 52 unos 20 combatientes. Cómo hace el partido político Vox, eran poquiticos, ya crecieron en esta elección. Yo quisiera una bancada que de verdad entendiera que tiene que hacer activismo permanente”.





