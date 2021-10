¿Habrá racionamiento en Colombia por crisis de Hidroituango? Expertos dicen que sí, Gobierno dice que no

La directora de la Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía Industriales y Comerciales (Asoenergía), Sandra Fonseca, sostuvo que esta organización necesita del servicio que prometió Hidroituango para 2022. Sostuvo que si se presentan más demoras se daría un desabastecimiento del servicio eléctrico en el país, a lo que se suma, la espera en el desarrollo de otros proyectos energéticos nacionales.

Asimismo, dijo que hay preocupación en Asoenergía por el desequilibrio entre oferta y demanda del servicio energético para el próximo año y pidieron que se dé la información para que en diferentes casos se pueda lograr una reserva

“¿De qué depende para que no haya un desabastecimiento? Depende de muchas cosas de manera simultánea. De que no se atrase, no solamente el proyecto de Hidroituango, sino otros proyectos de los cuales estaríamos dependiendo, para lograr el balance. Dependeríamos, que además, se adelanten otros proyectos”, afirmó Fonseca.