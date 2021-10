El comentario de Lina Tejeiro contra Zara que ha creado conmoción en redes

Foto tomada de Instagram @LinaTejeiro

Desde el viernes 8 de octubre - fecha del cumpleaños de Lina Tejeiro - y el sábado 9 del mismo mes - día en que realizó su festejo - se ha hablado por entre las redes sociales y los medios de comunicación de todo lo ocurrido en dicha celebración, las figuras del entretenimiento nacional que acompañaron a la actriz, los obsequios que le llegaron, las fotografías que publicó para darle la “bienvenida” a sus 30 años, en fin. Sin embargo, ahora la conversación sobre la llanera ha cambiado de tema: Atrás quedó su cumpleaños y ahora ha sido protagonista de comentarios por aquí y por allá por algo en particular que dijo sobre Zara (tienda de ropa): “¿Es mi impresión o los que trabajan en Zara no escuchan?”, escribió el miércoles 13 de octubre en twitter.

Sin embargo, la actriz no amplió la información al respecto de cual fue específicamente la situación por la que atravesó. Aun así, ante sus palabras un usuario reaccionó resaltándole que “intentara comprar en marcas locales” y justificó las razones por las que le hacía tal recomendación; enseguida, Tejeiro respondió que, en efecto, también invierte en productos colombianos: “Porque yo compro donde me gusta y justamente ayer entre ahí y me gustó algo. También le compro a los emprendimientos colombianos y también trabajo con emprendimientos colombianos y marcas colombianas”.

En cuanto a las tiendas Zara (marca española) en Colombia, sus representantes reaccionaron sobre el tuit de Lina Tejeiro: “Hola Lina, sentimos que esta sea tu impresión. Por favor, envíanos un DM con más información a nuestra cuenta de atención al cliente”, la publicación data de este 14 de octubre, un día después de lo expresado por la actriz.

Y, como pasa generalmente con estos casos, los usuarios opinan a favor y/o en contra ya sea de la persona que se queja como de la tienda/institución o cualquier lugar en cuestión. Aquí algunos comentarios:

Un poco de la carrera televisiva de Lina Tejeiro:

La llanera cuenta con una nutrida carrera actoral y, al igual que muchos otros actores del país, hizo parte del elenco de ‘Padres e hijos’ (2003), posteriormente, también plasmó su talento como actriz en ‘Primera dama’ (2011), ‘Los graduados’ (2014), ‘La ley del corazón’ (2016) y producciones de Netflix como ‘Chichipatos’ (2020).

Y, más allá de desempeñarse en el terreno de la actuación, también ha estado en algunos realities, por ejemplo, en 2017 hizo parte ‘Soldados 1.0′. En el último tiempo, su público la ha visto en otro programa de telerrealidad: ‘¿Quién es la máscara?’, cuyo lanzamiento se realizó el sábado 9 de octubre.

En cuanto al factor sentimental, la actriz ha dicho estar soltera, sin embargo, aparentemente le gustaría iniciar alguna historia sentimental con alguien, pues respecto de una pregunta que le planteó un usuario en sus redes sociales destacó una cosa en particular tras cumplir sus 30 años: “Ya es hora de que a mis 30 inicie con el pie derecho en el amor”.

Sus 30 los alcanzó el 8 de octubre, de modo que, todavía queda mucho por caminar en cuanto a este aspecto.

