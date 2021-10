Betty la fea: la denuncia que hizo Fernando Gaitán a través de ‘Armando Mendoza’, según Jorge Enrique Abello

‘Yo soy Betty, la fea’, continúa siendo un éxito a nivel nacional y regional; de hecho, se mantiene en el listado de más populares en Netflix, donde en reiteradas ocasiones ha estado en el selecto grupo de las 10 más vistas. Sumado a eso, personajes como Jorge Enrique Abello se han encargado de revivir cada momento de la icónica serie lanzada en 1999.

Es precisamente en su canal de YouTube donde el actor que interpretó al icónico personaje de ‘Armando Mendoza’ ha desempolvado los capítulos de la serie para analizarlos, contar historias que hay detrás de cada personaje y de los momentos vistos en la aclamada producción.

Una de estas situaciones fue motivo de análisis para Abello quien aprovechó su espacio en YouTube para reaccionar a un evento en el capítulo 4 y que él tituló “Betty encubre a Armando en la ‘infidelidad’”. En resumen, en aquel episodio, Karina Larsson (encarnada en Angeline Moncayo) mantuvo una relación clandestina con Armando, quien al mismo tiempo estaba formalizando su vida con Marcela Valencia. Tras enterarse de la infidelidad de su novio, la alta ejecutiva despidió a la modelo y se le prohibió entrar a Ecomoda.

Tiempo después, la ‘amante’ de Armando regresa a la empresa a pesar de su restricción en busca de su amado, motivo por el cual intercede Beatriz Pinzón para ayudar a su jefe y que no sea descubierto por Marcela. Una de tantas intervenciones de Betty para salvar a su jefe y razón de sobra para que Marcela la odiase durante toda la serie.

En un punto de la videoreacción, Jorge Enrique menciona un punto donde Armando Mendoza evidenciaba el machismo en los momentos en que agarraba del brazo a Karina: “Creo que le dejaba el brazo morado, porque la levantaba y la empujaba de verdad. Ahí hay otro tema que es complejísimo: ¿ustedes se imaginan hoy en día, levantar a una mujer del brazo de esa manera, meterle un empujón y sacarla así de la recepción de un lugar? Sería absurdo, algo imperdonable hoy”, expresó el artista, y además dijo que su personaje pasó desapercibido con respecto al maltrato.

Además, confesó que fue precisamente eso lo que quiso denunciar Fernando Gaitán, creador de la serie. “Eso era lo que estábamos haciendo, construyendo el personaje que realmente era odioso, era un monstruo de alguna manera: machista, maltratador y rompía todos los antecedentes de los cuales alguna mujer de alguna otra telenovela pudiera enamorarse, y de ese monstruo se enamoró Betty”, señaló el actor.

No es la única vez que Jorge Enrique Abello confiesa secretos detrás de la aplaudida producción. En otro video, titulado ‘Betty arruina el desfile de Ecomoda’, reveló que Mario Ribero, director de la serie, provocaba muchas veces la ira de gran parte del elenco, especialmente de Jorge Enrique, y hubo un punto donde él entendió que la ira provocada hacia el protagonista hacía que Armando Mendoza tuviera la naturalidad indicada.

“Hacía todo lo posible, con la mejor voluntad del mundo, para llevarme a ese estado, a que yo me pusiera muy furioso porque descubrió que mi furia le servía para el personaje. Lo que yo no sabía es que a partir de ese momento, me iban a enloquecer con eso, porque iba a terminar agotado. Imagínense, todos los días cinco, seis, siete escenas de 20 minutos furioso…” relató el artista en su perfil de YouTube que tiene más de 57 mil suscriptores.

