Gobernador del Meta describió el terror que vivió tras el atentado en su contra

El pasado 11 de octubre, la caravana en la que se transportaba el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, fue atacada con explosivos en una vía de entrada al municipio de La Cristalina de Lozada, en el sector de La Macarena. Pese a que la camioneta sufrió daños graves, el mandatario salió ileso.

Ante el atentado, este martes 12 de octubre, el mandatario local en diálogo con Semana narró el angustiante momento que vivió. Asimismo, señaló que mantuvieron la calma y dejaron todo en manos del Ejército y la Policía quienes inmediatamente auxiliaron a los que fueron impactados.

“Estábamos haciendo un recorrido por los municipios del sur del departamento del Meta, y ayer llegando a un centro poblado que se llama La Cristalina de Lozada, cerca de la 1:30 de la tarde, cuando ingresamos al caserío nos explota un artefacto explosivo que sonó brutalmente impresionante. Afortunadamente y gracias a Dios toda la comitiva está bien, muy impactado un vehículo, pero desafortunadamente dos personas heridas; un niño de seis años y un adulto de aproximadamente 40 que ya están bien y fuera de peligro”, detalló el gobernador del Meta.

Según Zuluaga, era la primera vez que hacía presencia en esa zona, razón por la cual lamentó el ataque y el impedimento de trabajar y escuchar a la comunidad.

“Son momentos, si le confieso, primero, de mucha rabia; rabia que le impidan a uno poder dialogar con la comunidad, la gran mayoría de La Cristalina de Lozada nos estaba esperando, ayer íbamos a anunciar una obra muy importante que es la construcción de un puente sobre el río Laureles”, agregó el mandatario.

Cabe recordar que este no sería el primer episodio violento por el que pasa el Gobernador ya que el fin de semana pasado, uno de los vehículos del mandatario departamental fue atacado por un francotirador. La zona donde ocurrió el ataque hacen presencia las disidencias de las FARC lideradas por alias Gentil Duarte, por quien el Gobierno ofrece hasta $2 mil millones de recompensa.

El gobernador registró amenazas en su contra en diciembre de 2020 cuando el coronel Gustavo Berdugo, comandante del departamento de Policía Meta, dijo que alias ‘El Loco Iván’ estaba ofreciendo mil millones de pesos “por la cabeza del mandatario”.

El pasado viernes 8 de octubre, el Gobernador del Meta protagonizó otro episodio cuando iba manejando su camioneta y se percató de que una mujer estaba siendo víctima de un atraco por lo que decidió arrollar con su camioneta a los ladrones.

“Subí el carro al andén, lo atravesé y me bajé y atendí a la ciudadana que afortunadamente no le pasó nada, pero estaban armados. Seguramente si no se deja robar el bolso después proceden a apuñalarla y terminan matando a una persona por robarle el bolso”, manifestó el funcionario a Noticias Caracol.

Luego de que atropellara a los atracadores, su equipo de seguridad se enfrentó a estos con armas de fuego, pues intentaron huir. En la balacera, los guardaespaldas del gobernador lograron capturar a los delincuentes pero en el cruce de disparos dejaron tres heridos.

En su cuenta de Twitter, ya después de haber protagonizado este hecho, Zuluaga se mantuvo en que tomó la mejor decisión.

“Sé que hay diversas opiniones frente a esto, pero la verdad no pude pasar de largo y ver cómo atracaban a una mujer. Sé que muchos de ustedes harían lo mismo. No puede ser que maten a alguien por robarle un bolso o un celular. No podemos ser indiferentes frente a la delincuencia”, sostuvo.

