Al menos tres migrantes murieron ahogados mientras atravesaban el Golfo de Urabá

Golfo de Urabá. Colprensa.

Este lunes 11 de octubre, se registró un lamentable hecho en el sector de Sapzurro, departamento del Chocó, se trata del ahogamiento de por lo menos tres migrantes en las aguas de esta zona del mar Caribe.

Así lo dio a conocer el portal informativo Minuto 30 el cual, detalló que aún se desconoce el número total de migrantes que, saliendo desde las playas de Necoclí (Antioquia), habrían perdido la vida tratando de cruzar el peligroso tramo marítimo en una lancha.

El mismo medio también informó que el hecho se conoció gracias a un joven pescador que madrugó para salir a sus labores y en eso, encontró varias personas flotando cerca al sector conocido como Cabo Tiburón, ubicado en el Golfo de Urabá. Ante ello, puso el acontecimiento en conocimiento de las autoridades.

De acuerdo con lo recogido por el portal, el joven intentó rescatar como pudo a algunos de los extranjeros, entre ellos una niña de nacionalidad cubana que eventualmente fue atendida por mujeres de la localidad, quien contó a su vez como desapareció su madre: “Ella se soltó y se cayó al agua y nadie la pudo rescatar”.

También, contó cómo perdió sus preciadas pertenencias: “Mi mochila me regaló mi tía y me dijo que la cuidara mucho, se me cayó para el mar”.

Por ahora, se conoce que las autoridades adelantan labores de rescate para recuperar los cuerpos, así como las personas que lograron sobrevivir al siniestro. Información de Minuto 30 también señaló que hasta el momento son varias los desaparecidos entre los que se encuentran bebés.

Récord de 19.000 niños migrantes cruzó este año la selva entre Colombia y Panamá rumbo a EE.UU.

Cerca de 19.000 niños migrantes han atravesado este año la inhóspita y peligrosa selva del Darién, entre Colombia y Panamá, en ruta hacia Estados Unidos, advirtió este lunes Unicef, alarmada por ese máximo histórico.

“El número de niños migrantes que cruzaron el Tapón del Darién a pie ha alcanzado su máximo histórico”, pese a ser “uno de los lugares más peligrosos para los migrantes que intentan llegar a Norteamérica”, señaló un informe de Unicef.

El flujo de niños registrado “en lo que va de año” es casi tres veces más que el número registrado en los cinco años anteriores juntos”, agregó Unicef.

El Tapón del Darién, una zona selvática de 266 km, se ha convertido en un corredor para los migrantes irregulares que, desde Sudamérica, tratan de cruzar América Central y México en su camino hacia a Estados Unidos.

Por esa selva virgen, de 575.000 hectáreas, han pasado en 2021 más de 91.000 migrantes, según el registro actualizado a octubre del Sistema Nacional de Migración de Panamá, una cifra equivalente al total de los cinco años anteriores.

En su mayoría son haitianos y cubanos, aunque también hay de diversos países de Asia y África. Según Unicef, uno de cada cinco de estos migrantes son niños, principalmente de Haití o de padres haitianos que los tuvieron durante su estancia en Chile o Brasil. La mitad de los 19.000 son menores de cinco años.

