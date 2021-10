Confirman lesión de Isabella Echeverri, futbolista de la selección Colombia: se fracturó el peroné

Isabella Echeverri sufre fuerte lesión con el Sevilla, por lo que se perderá el próximo partido con la selección Colombia femenina, el 23 de octubre ante Chile. Foto: LaLiga

El pasado 10 de octubre, Isabella Echeverri, futbolista de la selección Colombia femenina, tuvo que salir en camilla del encuentro entre el equipo del cual es capitana, Sevilla FC y el Athletic Club, consecuencia de una lesión, sobre la cual no se había ahondado. Y este lunes, un día después, la jugadora dio a conocer el desalentador diagnóstico.

Mediante unas historias en Instagram, la futbolista de 27 años de edad, que fue parte de la selección consiguiendo la medalla de oro en los Juegos Panamericanos Lima 2019, afirmó que sufrió una ruptura de peroné, razón por lo que estará como mínimo dos meses fuera de las canchas.

“Fue muy traumático y doloroso porque creo que estaba en un punto de la temporada en el que me estaba sintiendo muy bien física y mentalmente”, narró.

La lesión, contrario a lo que se podría creer, no fue consecuencia de un golpe de una rival, sino de una mala maniobra al intentar despejar un balón. “Aprovecho para agradecerles a las personas que me han enviado mensajes, que me preguntan cómo estoy. Ayer fue un día muy duro, en el partido se me quedó enganchado el pie al césped y tuve una fractura de peroné, yo sola nadie me pega”, explicó.

Así se vivió el momento de la lesión

Echeverri, referente del Andalucía, se lesionó en el minuto 79 del compromiso, cuando intentó bloquear un pase al área, y, pese a que en comienzo no se emitió un comunicado oficial acerca de la gravedad de su molestia física, el panorama no fue alentador.

En sus redes sociales, el equipo publicó:

“Isabella Echeverri presenta una grave lesión en su tobillo derecho. La capitana del Sevilla FC Femenino tuvo que ser sustituida en el tramo final del encuentro ante el Athletic Club, teniendo incluso que ser retirada en camilla tras una acción defensiva. La futbolista colombiana, que se encuentra estable, queda a la espera de pruebas médicas para decidir si pasa por quirófano según han informado los servicios médicos del club”.

Un hecho que dejó entrever la gravedad de la molestia de la antioqueña, que en el 2014 recibió su primera convocatoria a la selección absoluta, fue que cuando se lesionó tanto sus compañeras como las jugadoras rivales se acomodaron de espaldas a la camilla para que la afición no la observara. Una situación similar se dio cuando, en el Eurocopa 2021, el danés Christian Eriksen se desplomó y su colega Simon Kjaer ubicó a los futbolistas para que lo cubrieran mientras el equipo médico lo reanimaba.

El gesto que tuvieron con ella, Isabella Echeverri lo agradeció en sus redes sociales, donde además dejó ver el difícil momento que atraviesa producto de lo ocurrido.

“Es increíble como una sola acción puede cambiarte la vida. Hoy se me cierra una puerta pero estoy segura que un universo entero se abrirá para mi. Gracias a mis compañeras (incluidas las del Athletic) por la ayuda y disposición en el momento de mi lesión. ¡Si algo me ha enseñado el Sevilla es que no puedo rendirme nunca y hoy empieza el camino hacia mi mejor versión!”, compartió en Instagram.

Sus compañeras del Sevilla y rivales del Athletic de Bilbao, cubrieron a Isabella Echeverri mientras la atendían.

Respecto al proceso de recuperación para volver a deleitar a los amantes del fútbol con su bien pie, Isabella Echeverri este lunes comentó: “Me operan esta tarde y pasaba simplemente dar las gracias, ha sido espectacular recibir tantos mensajes de apoyo”.

