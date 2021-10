Claudia Bahamón quedó al descubierto en ‘¿Quién es la máscara?’ y dedicó un mensaje a su padre

Foto: Colprensa

En la noche del pasado domingo, RCN Televisión presentó el segundo capítulo de ‘¿Quién es la máscara?’, un nuevo concurso lleno de celebridades colombianas, cuya temática se basa en descubrir al personaje que está escondido detrás de un disfraz.

Luego de que Camaleón (Nairo Quintana) fuera el primero en quedar al descubierto, esta vez el turno de quitarse la máscara fue para Claudia Bahamón, quien luego de realizar sus presentaciones artísticas vestida de mariposa, dejó una serie de pistas clave que permitieron a dos de los jurados descifrar de qué famosa se trataba.

Por ejemplo, tras interpretar la canción Destino (de Greeicy y Nacho), Juanda Caribe destacó que la voz de mariposa y sus gestos se le hicieron muy similares a los de la modelo huilense, pues comentó que su participación en ‘MasterChef Celebrity’, programa que ella presenta y en el cual él participó hace un tiempo atrás, le permitió conocerla.

Por su parte, Alejandra Azcárate se la jugó por Bahamón, teniendo en cuenta que son varios los años que han compartido juntas como colegas y fue así que la desenmascaró.

Los otros personajes que se vieron actuar en la competencia pero supieron guardar bien su secreto son: armadillo, gato y gallinazo.

Claudia Bahamón se pronunció a través de las redes sociales sobre su participación en este concurso (grabado hace varios meses atrás), pues aunque ya había advertido por este mismo medio que sus seguidores serían testigos de una eliminación, todos pensaron que hablaba de ‘MasterChef’.

Además, aprovechó en su mensaje para hacer una dedicatoria especial a su padre, quien falleció en noviembre del 2020.

“La culpa es de mis papás que me hicieron con exceso de confianza y poco sentido de vergüenza. Les dije que había eliminada hoy: ¡Mandaron a volar a mariposa! Gracias a la vida por permitirme la dicha de divertirme con todo lo que hago y a ustedes por aguantarme y divertirse a mi lado ¡Te amo Papito!, mi mariposa preferida”, escribió en Instagram.

De igual manera, Bahamón acompañó su publicación con un carrusel de fotografías, por medio de las cuales dejó entrever parte de la realización del programa, en el que las voces de las celebridades que participan son distorsionadas para evitar que estas sean descubiertas.

Capturas de pantalla: Instagram

¿Cómo desenmascararon a Nairo Quintana?

El camaleón interpretó ‘Ritmo’ (Bad Boys For Life) de J Balvin y Black Eyed Peas, no contó con suerte y tuvo que quitarse la máscara al no conseguir los suficientes votos del público.

No obstante, antes de que el misterioso personaje se quitara la parte superior de su disfraz, los jurados ya se habían alejado de sus predicciones sobre la identidad de Nairo, pues luego de escucharlo cantar dijeron que se podía tratar de un maquillador o diseñador de modas. Asimismo, manifestaron que podría tratarse de un hombre mayor.

La sorpresa de ver al ciclista boyacense puso a los jurados del pie y causó una euforia colectiva entre los asistentes al primer capítulo, pues se trata de uno de los colombianos más laureados en este deporte.

“¿Cómo fuimos tan brutos?”, dijo Azcárate, sorprendida, al enterarse de la identidad del misterioso camaleón. “Ay, Nairo, qué vergüenza contigo. Somos un oso de investigadores”. “Por el baile, por el baile”, contestó Nairo, entre risas, al dar sus razones por las cuáles pensó que los jurados no habían adivinado que se trataba de él.