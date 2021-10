Periodista de ‘La red’ le dio el “beso de Judas” a Yina Calderón

Luego del escándalo que protagonizó el pasado lunes durante, la gala de los Premios Latino Music, Yina Calderón volvió a ser tema de conversación por los comentarios que suscitó un reciente reportaje suyo en ‘La red’, programa de entretenimiento de Caracol Televisión, en el cual sus presentadores la ‘destrozaron’ en críticas por su pinta y comportamiento durante dicho evento.

Es clave recordar que fueron varios los videos que registraron a la influenciadora y empresaria en una actitud un tanto extraña, pues además de tener problemas con sus tacones en ciertos momentos, también estuvo un tiempo tirada en el piso, caminó descalza y mostró hasta sus senos; tras lo cual fue expulsada por la organización que alegó un alto estado de alicoramiento y mal comportamiento.

El periodista Carlos Giraldo Muñoz, por su parte, recordó el momento en que estaba entrevistando a la actriz Carolina Sepúlveda y Yina tiró uno de sus tacones muy cerca, por lo cual decidió invitarla a los micrófonos del programa.

En cuanto a la entrevista de Giraldo Muñoz con Yina Calderón, ‘La red’ mostró las demostraciones de afecto que ella dio a su entrevistador y al programa. “Yo los quiero mucho”, dijo la ex participante de ‘Protagonistas de nuestra tele’, a lo cual Carlos Giraldo le contestó que el sentimiento era mutuo y procedió a recibir un beso y un abrazo de su parte.

Las reacciones de los televidentes a las exclusivas imágenes fueron inmediatas y, minutos después de que el magazín compartiera parte de la nota en su cuenta de Instagram, se cuestionó que le hayan demostrado cariño a la huilense de 30 años durante la conversación que sostuvieron, mientras que en la publicación le dieron ‘garrote’ sin piedad.

“El beso de Judas”, “ni Juan Manuel Santos llegó a ser tan traicionero”, “debieron haberle dicho ‘mamarracho’ en su cara a ver ella qué les contestaba”, “esta mujer tiene un problema muy grave y los periodistas son felices destrozándola” y “debería darles pena ser tan dobles”; fueron algunos de los comentarios que recibió ‘La red’.

Vea aquí la nota completa:

Llorando en un andén a tan solo unos minutos de haber salido del evento, la polémica figura de las redes negó haber estado alicorada y, por el contrario, argumentó que todo fue resultado de los problemas que tuvo con sus zapatos.

“Yo no sé caminar en tacones, ¿qué puedo hacer? Son unos premios clasistas, yo no sé por qué les gustan, deberían ya mismo ir a dejar de seguir esa cuenta (...) ¡Qué porquería de premios! Yo no voy a volver y también sé que no me van a volver a invitar ¡Gente falsa! Yo soy como soy y si les gusta bien, sino también ¿O sea que tú vales menos porque no tienes plata? Yo apenas me tomé unos traguitos