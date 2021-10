Caravana del Gobernador del Meta fue atacada con explosivos

@JuanGZuluaga

En las últimas horas de este lunes 11 de octubre, la caravana en la que se transportaba el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, fue atacada con explosivos.

Así lo confirmó Caracol Radio, medio según el cual el ataque habría ocurrido en una vía de entrada al municipio de La Cristalina de Lozada, en el sector de La Macarena. Así mismo, indicó que, de acuerdo con versiones preliminares pese a que la camioneta sufrió daños graves, el mandatario salió ileso y hasta el momento no se han reportado heridos.

De igual forma, El Tiempo indicó que el hecho ocurrió luego de que pasara uno de los vehículos de la Policía, que pudo seguir con su camino mientras la caravana aceleró rápidamente para salir de la zona. En ese sentido, Blu Radio informó que como medida preventiva, Zuluaga y sus acompañantes fueron trasladados a la vereda Playa Rica.

“Salimos desde San Juan de Lozada, rumbo a La Macarena, más de 140 km. De camino, un tinto con don Miguel y doña Olga en la vereda La Machaca”, señaló Zuluaga recientemente en sus redes sociales y al mismo detalló que se encontraba en el caserío de La Sombra.

Cabe recordar que no es primer episodio violento por el que pasa el gobernador en días recientes, ya que el fin de semana pasado uno de los vehículos del mandatario departamental fue atacado por un francotirador, según reportó Caracol Radio.

Además, vale mencionar que en la zona donde ocurrió el ataque hacen presencia las disidencias de las FARC lideradas por alias Gentil Duarte, por quien el Gobierno ofrece hasta dos mil millones de pesos en recompensa.

En ese sentido, RCN Radio detalló que el gobernador registró amenazas en su contra en diciembre de 2020 cuando “el coronel Gustavo Berdugo, comandante del departamento de Policía Meta, dijo que alias ‘El Loco Iván’ estaba ofreciendo mil millones de pesos por la cabeza del mandatario”.

La emisora también dio a conocer que, según investigaciones preliminares, dichas amenazas vendrían de parte de las disidencias de las Farc.

Gobernador del Meta arrolló a ladrones con su camioneta: “no puede ser que maten a alguien por robarle”

El pasado viernes 8 de octubre, se conoció que el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, cuando iba manejando su camioneta Villavicencio, se percató de que una mujer estaba siendo víctima de un atraco por lo que decidió arrollar con su camioneta a los ladrones.

“Subí el carro al andén, lo atravesé y me bajé y atendí a la ciudadana que afortunadamente no le pasó nada, pero estaban armados. Seguramente si no se deja robar el bolso después proceden a apuñalarla y terminan matando a una persona por robarle el bolso”, manifestó el funcionario a Noticias Caracol.

Luego de que atropellara a los atracadores, su equipo de seguridad se enfrentó a estos con armas de fuego pues intentaron huir. En la balacera, los guardaespaldas del gobernador lograron capturar a los delincuentes pero en el cruce de disparos dejaron tres heridos.

En su cuenta de Twitter, ya después de haber protagonizado este hecho, Zuluaga se mantuvo en que tomó la mejor decisión.

“Sé que hay diversas opiniones frente a esto, pero la verdad no pude pasar de largo y ver cómo atracaban a una mujer. Sé que muchos de ustedes harían lo mismo. No puede ser que maten a alguien por robarle un bolso o un celular. No podemos ser indiferentes frente a la delincuencia”, sostuvo.

Zuluaga ya había hecho polémicas declaraciones en agosto del año pasado cuando invitó a la ciudadanía a atropellar a los delincuentes si los sorprendían atracando en la calle.

“Si voy en mi carro y soy testigo de que dos delincuentes están cometiendo un delito, yo con mi carro los tumbo y los estrello… Una persona que reaccione cómo reaccionaría yo, a esa persona le ofrecemos apoyo y asesoría jurídica para que pueda hacer valer sus derechos”, dijo hace un año el gobernador.

