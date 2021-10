Sebastián Montoya vuelve al podio en la Formula 4 italiana y se clasifica cuarto en la general

Sebastián Montoya en el podio del autódromo de Mugello, por la Formula 4 Italiana. / Tomada de redes sociales

Sebastián Montoya continúa siguiendo, a paso firme, el camino de su padre, el afanado piloto colombiano Juan Pablo Montoya. Con apenas 16 años, el joven logró en la mañana de este 9 de octubre ubicarse nuevamente en el podio del Campeonato Italiano de Fórmula 4 que se corre en el Autódromo Internacional de Mugello.

El corredor de la escudería Prema Powerteam, y apoyado por Telmex Claro, logró un importante tercer lugar en la sexta fecha triple de esa categoría tras completar las 16 vueltas requeridas sobre la pista de 5.245 kilómetros de largo. Así, y según la información oficial, finalizó la competencia con una diferencia de apenas 3″202 con respecto al ganador, Joshua Dufek.

Tras finalizar la carrera, Montoya manifestó que “llegamos terceros a esta carrera, tuvimos una penalidad de dos posiciones por un incidente que tuvimos, pero bueno, muy contento con el resultado. Fue una carrera bastante complicada, íbamos muy rápido. Al final tuvimos un problema con el carro entonces no pude atacar por el primer puesto, pero estoy súper contento”.

Con ese resultado, el joven colombo estadounidense suma un total de 148 puntos que lo ubican como el cuarto en la clasificación general de la competencia. Eso, cuando todavía falta una ronda del Campeonato Italiano de Fórmula 4, que se celebrará en Monza entre el 29 y el 31 de octubre.

Teniendo en cuenta que viene de ser primero en algunas pruebas previas al certamen, se puede decir que sus posibilidades de quedar entre los tres primeros lugares no son bajas.

Valga recordar que Montoya se posicionó como el más rápido de su grupo durante los test colectivos realizados en la pista de Toscana en los días 14 y 15 de septiembre. Sólo en el primer día de las pruebas en Mugello, logró una vuelta de 1 m 47.819 s, además de haber girado durante 136 vueltas.

Unos días después, el 28 de septiembre, volvió a estar al frente en las pruebas, esta vez en Monza, registrando un tiempo de 1 m 53.765s en la apertura de los test, con 95 vueltas al trazado milanés.

Previo a la competencia de este fin de semana, el corredor había sostenido en rueda de prensa que “estamos listos para la penúltima ronda del Campeonato Italiano de Fórmula 4 en Mugello, que para mí es una pista bastante buena, me gusta mucho, el año pasado tuvimos unas buenas carreras ahí. El test este año fue muy positivo, íbamos muy rápido, entonces vamos a seguir empujando, como lo hemos hecho todo el año para cerrar la temporada bien. Vamos con todo hacia adelante”.

Montoya ya había hablado con la prensa este año, cuando le contó al periódico colombiano El Espectador, el tipo de corredor que es, cómo el legado, el cual viene desde su abuelo, ha influido en él, por qué pasó de los karts a los monoplazas, entre otras cosas.

Sobre cómo han influido su abuelo y su padre en su camino comentó que a diferencia de su padre él creció en el viejo continente donde se “maneja como una abuelita”. “En cambio mi papá siempre creció con carros que no tenían mucho control o drift, pero sí mucha potencia, entonces se resbalaba y él es algo diferente. Yo tengo eso de mi abuelo, que era así de suave, y de mi papá la agresión y las ganas de pasar. De chiquito yo salía a practicar con él y nos pegábamos, nos pasábamos y nos reíamos; entonces eso lo cogí de él”.

Juan Pablo Montoya ha dicho en diferentes ocasiones que su hijo no es consciente de lo bueno que es. Sebastián le contó a El Espectador que siempre su padre le ha mencionado que: “Ay, eres bueno, sí, sí, no te preocupes”, “buenos trabajos, buenas remontadas”.

Por otro lado, la llegada a la Fórmula 4 italiana fue para aprender, además, considera que la manera de realmente mejorar es eligiendo lo más difícil. “Yo siempre me he tirado a la boca del lobo, así me gusta, así es que se aprende... no con trofeos cada fin de semana”.

SEGUIR LEYENDO: