Pacto Histórico rechaza posible alianza con exgobernador Luis Pérez

Sorpresa generó la supuesta alianza que habría entre el exgobernador de Antioquia, Luis Pérez, quien es precandidato presidencial, y el Pacto Histórico, movimiento de la centro izquierda que lidera el senador Gustavo Petro quien también está como precandidato.

Según un artículo de La Silla Vacía, hubo un acercamiento entre Pérez y el Pacto a través de una reunión con el senador del Polo Democrático, Alexander López. Reunión que fue organizada por Heriberto Escobar, quien es precandidato del Polo al Senado pero que anteriormente estuvo en el Partido Opción Ciudadana (PIN).

El portal aseguró que hace unos días, López y Pérez se reunieron en Bogotá, y fue Escobar quien les dijo que la idea era buscar una alianza y que además dejaron la puerta abierta para una futura reunión con Gustavo Petro.

El exgobernador Luis Pérez le dijo a La Silla que fue López quien lo buscó, que hablaron del futuro del país y compararon las propuestas que tenían. “La política cambia y yo quiero ver las cosas que nos unen”, le dijo Pérez a ese medio, y agregó que quedaron de volver a hablar, pero que no entró al Pacto.

Luego de que conocerse de esa reunión, fueron varios miembros del Pacto los que rechazaron hacer una alianza con el exgobernador.

Iván Cepeda trinó una aclaración que le hizo a La Silla. “El senador y líder del Polo, Iván Cepeda, le dijo a La Silla Vacía que ‘ni el comité ejecutivo del Polo ni el Pacto Histórico han considerado hacer alianzas con nadie que esté en la esfera del uribismo. Es falso que haya un intento de alianza con Luis Pérez’”.

Por su parte, el senador Gustavo Bolívar fue más allá y aseguró que no harán alianzas con la vieja clase política.

“El cambio es con jóvenes, sus padres, campesinos, empresarios honestos, líderes sociales, indígenas, afros, no con la vieja clase política responsable de lo q queremos cambiar. Me dice Alexander López que Luis Pérez no va al Pacto. No es cierto que en el #PactoHistorico quepan todos”, señaló.

El exgobernador Luis Pérez tiene claras sus intenciones como candidato presidencial. El pasado 14 de agosto se inscribió ante la Registraduría para empezar la recolección de firmas que le permita entrar en la contienda de manera independiente, ante su inminente separación del Partido Liberal, en lo que él catalogó un “envejecimiento” de los ideales políticos de la bancada.

La ‘fractura’ entre los liberales y el también exalcalde de Medellín se produjo, en definitiva, cuando este último relató, en un comunicado, que se puso en contacto con el secretario general del partido, Miguel Ángel Sánchez, para preguntarle cómo se escogería al candidato presidencial del partido: “Me respondió: el doctor Alejandro Gaviria es el candidato oficial del doctor César Gaviria y del Partido Liberal”.

Entre los pilares sobre su potencial candidatura, Pérez argumentó que sus ideales giran en torno a servir a los colombianos, con ideas innovadoras, y las cuales ha puesto en manifiesto en los distintos cargos que ha ocupado: “Se necesita darle un giro total, hay que abrir nuevas economías, con las que tenemos no hay futuro de arreglar a Colombia. Hay que tener una actitud mucho más generosa, progresista, amable con toda la gente que sufre tanto. Creo que si Colombia busca nuevos rumbos, puede ser una potencia mundial porque tenemos cómo y con qué salir rápidamente de las dificultades”, manifestó en entrevista con Publimetro.

SEGUIR LEYENDO: