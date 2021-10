Levantan medida de pico y placa en la vía Cali - Buenaventura los fines de semana

Las autoridades locales informaron que se levanta la medida de pico y placa en la vía Cali - Buenaventura que venía funcionando todos los fines de semana. La Secretaría de Movilidad derogó el decreto que establecía la restricción a la movilidad en el km 18.

Cabe recordar que este decreto estaba vigente desde el pasado 6 de agosto de 2021 y con él se establecieron unas medidas temporales de “gestión de la demanda con el fin de garantizar la seguridad de los usuarios y la movilidad de los vehículos en ese corredor vial”, según la alcaldía.

Según el secretario de Movilidad de Cali, William Vallejo, el decreto tuvo que ser modificado a petición de la comunidad, específicamente, de los comerciantes del sector.

Los ciudadanos le solicitaron a las autoridades locales levantar el pico y placa alegando que su economía se estaba viendo afectada. Lo anterior debido a que el flujo de personas no era el mismo que se registraba antes de imponer la medida.

Inicialmente, el pico y placaba era de 5:00 p.m. a 5:00 a.m. cada día del fin de semana. Posteriormente por las peticiones de los comerciantes el horario se modificó y la restricción quedó de 8:00 p.m. a 3:00 a.m., pero eso no convenció al gremio que siguió solicitando la suspensión de la medida.

Este sábado 9 de octubre finalmente la administración anunció el levantamiento de la medida de pico y placa.

“Dando alcance a las solicitudes del gremio de comerciantes y restaurantes ubicados en la vía al mar, entre el kilómetro 9 y el kilómetro 18, se ha tomado la determinación, teniendo en cuenta los reportes de siniestros viales, seguridad vial y ciudadana en los últimos 45 días, de levantar la restricción de circulación que venía rigiendo sábados, domingos y festivos”, destacó William Vallejo.

Los controles continuarán, sobre todo, en temporadas de vacaciones

La Secretaría de Movilidad de Cali aseguró que a pesar de que esta medida ya no está vigente, la entidad continuará trabajando en los diferentes puntos estratégicos con puestos de control en compañía de la Policía Nacional, “velando por la seguridad vial de todos los ciudadanos, especialmente en este tiempo en el que iniciará la semana de receso de colegios y puentes festivos”.

“A las familias que deseen realizar viajes en esta semana de receso y en el puente festivo de la próxima semana, recomendamos conducir con precaución, respetar límites de velocidad, así mismo la señalización, no conducir bajo efectos del alcohol o sustancias alucinógenas y revisar las condiciones técnico mecánicas de los vehículos antes de salir”, indicó el secretario de Movilidad de Cali.

Así mismo, el funcionario explicó que el plan éxodo y plan retorno estarán disponibles con todas las fuerzas del orden como se han venido adelantando cada fin de semana festivo.

La Secretaría de Movilidad de Cali invitó a todos los ciudadanos a conducir con precaución y respetar las instrucciones que imparten en los puestos de control los agentes de tránsito. Estos puestos estarán ubicados en la vía al mar y en las salidas y entradas la capital del Valle del Cauca, “velando por la movilidad y la seguridad vial de todos”, puntualizó la Alcaldía de Cali.

