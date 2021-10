“El empate fue beneficioso para Colombia, pero si fuera boxeo, por puntos hubiera ganado Uruguay”: Nicolás Vikonis

Con Fernando Muslera y David Ospina siendo figuras del empate 0-0 entre Uruguay y Colombia por la undécima fecha de las eliminatorias Conmebol, la situación para ambos seleccionados sudamericanos de cara a la clasificación al mundial de Catar 2022 no varió en comparación con lo sucedido un mes atrás.

Sin embargo, Nicolás Vikonis, portero conocedor del balompié uruguayo y colombiano, entregó su balance de lo sucedido en la noche del jueves 7 de octubre en el estadio Gran Parque Central de Montevideo tras la repartición de puntos entre el equipo del Maestro Óscar Tabárez y los dirigidos por Reinaldo Rueda.

En entrevista con programa El Alargue de la emisora Caracol Radio, Vikonis, actual guardameta de Mazatlán FC en la LigaMX, analizó el partido y reconoció que a La Celeste solo le faltó marcar gol para que el resultado fuera justo. Al respecto, el futbolista de 37 años dijo que vio una evolución en el equipo de Tabárez, pero que como no hubo gol no fue posible ratificar la superioridad de los locales sobre Colombia:

Vi a Uruguay muy bien, creo que todos podemos coincidir que en esta versión de los últimos tiempos de Uruguay hay una evolución muy grande en lo que es el juego, me parece que el vértigo y la presión que logra imprimir por momentos el equipo es espectacular

Vikonis resaltó el ímpetu charrúa para poner sobre las cuerdas a Colombia en el arranque del compromiso y exaltó la labor del mediocampo. Sin embargo, reprochó la falta de efectividad en el área para marcar el 1-0 de la noche:

En esa primera media hora creo que Uruguay fue un gran dominador del juego y su gran pecado fue no cristalizar esa diferencia que supo marcar a través de los circuitos de juego de sus mediocampistas, que me parece que son realmente clase A: Bentancur y Valverde cuando están encendidos marcan la diferencia y bueno, Uruguay no pudo encontrar el gol