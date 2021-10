Yeison Jiménez, entre lágrimas, le agradeció a una participante de ‘La Voz: Senior’ que le ayudó, en el pasado, con su carrera

Yeison Jiménez

El más reciente capítulo del concurso de talentos musicales, ‘La Voz: Senior’, estuvo lleno de lágrimas. La presencia de María Nefli y Pedro Alfonso en el escenario despertó el llanto en los jurados, particularmente, en el cantante de música popular, Yeison Jiménez, que sorprendió al contar una personal historia que involucraba a uno de los participantes. Con la voz quebrantada, el músico le agradeció a María Nefli que, según relató, lo apoyó en su carrera hace diez años, cuando las cosas en su vida no iban del todo bien.

María Nefli, por un lado, cantó ‘Demasiado tarde’, y Pedro Alfonso cantó, ‘El mil amores’. Primero se presentó María, e hizo llorar al panel del jurados con su interpretación. Maía, quien se encuentra asesorando a Jesús Navarro, destacó la forma tan impresionante que tiene doña María para entregar mensajes y golpear el corazón de una manera tan profunda.

A su paso, don Pedro, con una divertida presentación, hizo sonreír, además de a Maía y Jesús, a Áxel, Andrés Cepeda, al mismo Yeison, y a Natalia Jiménez. El hombre, al igual que María, sacó lágrimas de ternura y puso a bailar al público.

Ante la primera presentación del equipo de Natalia Jiménez, en manos de María Nefli, Laura Acuña, presentadora del programa, de la mano con Laura Tobón, le preguntó a Yeison sobre las razones por las cuáles se encontraba llorando, a lo que el músico contestó relatando su historia pasada con ella.

“La persona que está al frente mío (María), sabe mucho de Yeison Jiménez, me vio crecer. Sé en donde trabaja desde hace más de diez años. Yo llegue a ese escenario también, muchas veces, pidiendo una oportunidad (...) me la dieron. Estoy hablando muy rápido por que no quiero flaquear. Estaba pasando por una situación complicada. Desde ya, por favor, se los pido, que yo la quiero ver aquí”, le dijo llorando a Natalia, artista que estaba a tan solo minutos de escoger al cantante que se quedaría en la competencia.

“Tú, Yeison, sigues siendo el niño bondadoso, fructífero, y con esa carrera tan hermosa que Dios te dio”, le comentó María al cantante.

María Nelfi es recordada por ser la primera participante en presentarse en el escenario de La Voz: Senior. La cantante, para aquellos días, interpretó ‘Tarde’, de Alberto Aguilera, y convenció a Jesús Navarro y a Natalia con su voz. Sentada, por las dificultades que tiene para caminar, y portando un largo vestido negro con flores rojas, María Nelfi conmovió al público, y escogió al equipo de Natalia. Conmovida hasta el llanto, agradeció al mexicano y a la española por confiar en su voz, y relató la difícil situación que había pasado en años anteriores.

La mujer, hace 40 de años, salió de Colombia, desplazada, a causa de la violencia, y llegó hasta Venezuela. Ahora, cuatro décadas después, se devolvió a su tierra, por las dificultades socioeconómicas y políticas que envuelven al país presidido por Nicolás Maduro. “De Venezuela vengo otra vez derrotada, pero con todo mi amor y mi corazón a reincorporarme y a realizarme”, comentó, mientras los tres jurados la abrazaban para consolarla.

Su presentación de anoche, hizo que Maía confesara que ‘La Voz: Senior’ le había cambiado la vida, pues, según contó, las lecciones que le han entregado cada uno de los participantes son infinitas y poderosas.

“No, yo (...) estoy en un momento de mi vida maravilloso. Encontré al amor de mi vida y soy feliz. Pero, cuando doña María comenzó a cantar (...) yo les contaba ahorita a mis compañeros que yo no creo que sobreviva a ‘La Voz: senior’, a mi me va a dar un infarto. Su capacidad, doña María (...) qué cosa tan brava. Y verlo a usted, don Pedro, bailar así, con 85 años, es una cosa (...) que lección tan grande estoy recibiendo en este programa. La sabiduría y la magia que ustedes tienen hace que uno reevalúe su conexión con la música. Natalia está fregada”, detalló Maía.





