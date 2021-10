La respuesta de Davivienda por denuncias de delitos informáticos en las cuentas de sus clientes

El Banco Davivienda respondió con el protocolo para fraudes que emprende cuando se hacen denuncias por hurto a las cuentas de sus clientes, luego de que el nombre de la entidad se hiciera tendencia por múltiples denuncias de personas a las que, incluso, las suplantaron para solicitar avances y créditos.

Este jueves, se conoció que Jessica de la Peña, presentadora de Noticias RCN, fue víctima de un saqueo total de sus cuentas bancarias pertenecientes a Davivienda. Según la presentadora, como en los demás casos conocidos en las últimas horas, todo ocurrió durante la madrugada, mientras dormía.

Ante la denuncia de la comunicadora, otras personas aprovecharon para hacer públicos los delitos cometidos en su contra por ciberdelincuentes, que hicieron lo mismo con sus canales bancarios, y sobre los que no han recibido respuestas de Davivienda.

Ante la situación, el banco respondió: “Davivienda trabaja por la confianza, bienestar y seguridad de cada uno de sus clientes. Por esta razón, ante cualquier acción que perjudique a alguno de ellos, siempre los contacta e investiga a profundidad la situación denunciada, con el propósito de dar todo el acompañamiento con los equipos expertos en seguridad, riesgo y tecnología, a fin de garantizar una respuesta y aclarar lo acontecido”, indicó la entidad, según citó el diario El Tiempo.

La W Radio, que recibió las denuncias de Jessica Peña y de Carlos Sarria, Dj de La FM, víctima de un fraude similar, conoció también un pronunciamiento de la entidad bancaria. Davivienda indicó, según la emisora, que ya se ha comunicado con todas las víctimas, sin hacer referencia a casos ni soluciones puntuales, y que ha adoptado buenas prácticas en ciberseguridad para blindar a sus usuarios.

Sarria y Peña dijeron a la emisora que ellos no utilizan la aplicación del banco en lugares extraños, sino que generalmente lo hacen en su casa, por lo que desconocen en qué momento pudo ocurrir el acceso a su información personal. Ambos aseguran que el banco está realizando las investigaciones de los casos y confían en que termine en buenos términos.

Sin embargo, hay personas que también han denunciado que los protocolos no se ajustan a la solución de los problemas de los usuarios. La periodista Claudia Morales, creadora de la librería Árbol de Tinta, aprovechó la tendencia para denunciar que su padre, un enfermo terminal de cáncer, también fue víctima de hurto.

El señor, según dijo Morales, maneja todos sus ahorros en su cuenta de manera virtual porque tiene movilidad reducida. Hace dos semana le desocuparon sus ahorros y los de otra cuenta. El banco, en respuesta, le pidió que comprobara que no se gastó toda la plata y asistiera de manera presencial a la entidad, pese a su situación de salud.

La denuncia de Jessica Peña

“Me despierto a las 5:30 am y me encuentro con que se metieron a mi portal de Davivienda y me desocuparon mis cuentas. Incluso hasta me dejaron sobregirada. Todo lo hicieron durante la noche y madrugada mientras dormía. Ayer casualmente leí tweet de alguien que le pasó lo mismo”, escribió la periodista en Twitter, causando todo tipo de reacciones por el cuantioso crimen del que fue víctima.

Después de un par de horas de su denuncia, la mujer puso en duda la seguridad de su entidad bancaria y, al parecer, no ha recibido respuesta sobre un posible retorno de la millonaria cifra que le extrajeron.

“¿Qué pasa Davivienda, con la seguridad del portal? Hoy en día hago todo por este medio. ¿Cómo confiar en que no va a pasar nuevamente? ¿Quién me soluciona? ¿Quién responde por la plata que me robaron?”, escribió, en horas cercanas a las 6 de la mañana.

