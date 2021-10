Luisa Fernanda W entró a la sala de urgencias del hospital Santa Rosa de ‘Enfermeras’

‘Enfermeras’ se ha convertido en una de las series más vistas de las noches en Colombia, esto debido al bajón en rating que han tenido varias producciones de Caracol y que son competencia directa del canal RCN, como ‘El hijo del Cacique’ y ‘Nuevo rico, nuevo pobre´.

Por otra parte, la serie lanzada desde 2019 y que narra las vicisitudes que ocurren en el hospital Santa Rosa, ha acudido a la estrategia de incluir reconocidas figuras públicas al elenco actoral y dentro de esos famosos estuvieron Pipe Bueno y Luisa Fernanda W, quienes ingresaron como pacientes al centro médico y no precisamente con heridas de gravedad o por un accidente de tránsito y mucho menos por salir ilesos tras un reto viral.

La pareja conformada por la influenciadora y el cantante de música popular ingresó al reconocido hospital y fueron recibidos por el médico Carlos Pérez, interpretado por Sebastián Carvajal, allí ambos le contaron a él que son amigos de Helena (Tatiana Ariza) y de paso aprovecharon para relatar un problema de pareja: los ronquidos de Luisa Fernanda cuando duerme; situación que generó risas entre ellos y en varios televidentes que estuvieron pendientes del capítulo emitido el pasado martes 5 de octubre.

En otra de las escenas de aquel episodio, la creadora de contenido y empresaria fue sometida a varios exámenes médicos y fue en ese momento cuando se encontraron con Sol (Nina Caicedo), quien no pudo ocultar su emoción al ver a la pareja de famosos.

En redes las reacciones no se hicieron esperar; mientras unos aprobaron la participación de Pipe Bueno y su novia, otros reprocharon dicha inclusión de los famosos a la historia. A través de Instagram, el canal que emite la serie publicó una foto de la pareja anunciando su actuación, generando cientos de reacciones de todo tipo.

“Noooo, nada que ver, qué pesar, cayó muy bajo la novela”; “Se tiraron Enfermeras, la verdad ya no saben qué inventar!”; “Estas son una de las razones por la cuales me la dejé de ver”; “Se acabaron de tirar la novela” y “Ya no la veo, los protagonistas pasaron a segundo plano. Y llegaron nuevos personajes que quieren ser protagonistas. Ya aburre esa novela” fueron algunas de las réplicas destacadas.

Nicolás de Zubiría, otro de los famosos que pasaron por el set de ‘Enfermeras’

El actual jurado de ‘MasterChef Celebrity’ fue invitado para hacer parte de la serie que actualmente, es una de las más vistas del canal. Su aparición la hizo en el capítulo emitido del pasado lunes 27 de septiembre y hace pocas horas compartió apartes del episodio en su cuenta de Instagram, acompañados de un emotivo mensaje donde menciona sus sensaciones de debutar como actor.

“Qué bacano haber hecho parte de este capítulo de Enfermeras del Canal RCN. Me pareció plan salirme de mi zona de confort de las cocinas y pasar a la actuación por un ratito. ¡Me lo gocé muchísimo!” Expresó el cartagenero que se reencontró con Viña Machado, concursante del programa de cocina. Este hecho no pasó desapercibido con el público quien comentó lo ocurrido en aquel capítulo.

Por último, el martes 5 (día en que aparecieron Luisa Fernanda W y Pipe Bueno), el rating de ‘Enfermeras’ cayó bruscamente al octavo lugar de acuerdo con cifras de la firma Kantar Ibope Media, logrando una puntuación de 5.72; en contraste, ‘La Voz Senior’ manda la parada son 12.36 puntos de audiencia.

Rating Colombia martes 5 de octubre de 2021. Foto: Twitter





SEGUIR LEYENDO