Las razones de Faustino Asprilla para salir en defensa de Teo Gutiérrez y pedir que juegue en la selección Colombia

El exfutbolista colombiano, Faustino Asprilla, no tuvo reparo alguno en exaltar la labor del delantero atlanticense, Teófilo Gutiérrez, a quien la prensa deportiva colombiana postuló como candidato principal para ser convocado en la nómina de 26 futbolistas de la selección Colombia de cara a la triple fecha de eliminatorias Conmebol de octubre contra Uruguay, Brasil y Ecuador.

Asprilla, actual comentarista deportivo y panelista del programa ESPN Equipo F, se mostró perplejo al evidenciar que entre los atacantes de la tricolor llamados por Reinaldo Rueda para los duelos en Montevideo y Barranquilla no está Gutiérrez y se destacan los nombres de Duván Zapata, Falcao García, Luis Díaz, Luis Sinisterra, Rafael Santos Borré y Roger Martínez.

En ese sentido, El Tino fue categórico en decir que Colombia necesitará al atacante y pivot del Deportivo Cali, que a sus 32 años de edad 7ha vestido la camiseta tricolor en 52 ocasiones y ha anotado 15 goles.

Asprilla comenzó diciendo que Teo es un crack y que como Colombia no es la selección de Brasil, al equipo de Rueda le puede costar clasificar, de no tener a determinados futbolistas de jerarquía con la experiencia y el carácter necesario para ganar partidos. Estas fueron sus palabras en la edición del lunes 4 de octubre de ESPN Equipo F:

Ya en camino a territorio charrúa, Colombia piensa en continuar su racha invicta en eliminatorias, después de aquel fatídico partido contra Ecuador en Quito que los dirigidos en aquel entonces por Carlos Queiroz perdieron 6-1 en noviembre de 2020.

Además de meter las manos al fuego por la figura del Deportivo Cali, Faustino fue enfático en que los uruguayos cuando juegan como locales le hacen la vida imposible a cualquier equipo y no dejan jugar por apelar a las faltas.

Jugar contra los uruguayos allá en su casa es muy complicado porque no te dejan jugar. O sea, si ellos saben que el futbolista que va a entrar a la cancha es habilidoso, automáticamente te empiezan a moler a patadas y es así, los árbitros allá se hacen los que no vieron. Me acuerdo cuando empatamos 1-1 con el gol de Valentierra y ese fue el único tiro que hicimos al arco porque no nos dejaban arrimar. Los árbitros siempre nos pitan en contra porque es muy complicado jugar allá