Director del Instituto Nacional para Ciegos denunció que clínica impidó el ingreso de su guía: “no me dejaron entrar a ver a mi mamá”

Solo hasta las rejas del Hospital Universitario Méderi, en Bogotá, logró llegar el director del Instituto Nacional para Ciegos, Carlos Parra Dussan, quien este 5 de octubre, denunció antes las cámaras del Noticiero RCN que fue víctima de un acto discriminatorio por parte del personal de seguridad del centro de atención de salud, tras negarle la entrada con otra persona para ir a ver su madre, que se encuentra hospitalizada.

Según el director de la entidad, la cual lucha por abrir espacios para la comunidad invidente en el país, fue víctima al negársele el paso con un guía en las instalaciones del hospital, ya que solicitó tener en cuenta que esta persona le ayudaría a llegar a la habitación donde se encuentra su mamá.

“Me sentí discriminado y con una sensación de estar humillado porque finalmente no me dieron ninguna solución, no me dejaron entrar a ver a mi mamá”, señaló Parra al noticiero.