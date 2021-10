Carolina López recordó su “historia de terror” en el amor, razón por la que decidió cancelar el matrimonio

Fotografía tomada de Instagram @lopezcarop

La reconocida actriz, Carolina López, recordada por su interpretación de ‘Yuya’ en ‘La mamá del 10′ y a Liliana Rojas Jaramillo, la medio hermana de Lady Tabares en el seriado inspirado en la historia de ‘La vendedora de rosas’, decidió ponerle fin a su compromiso hace algunos años y por esta razón, decidió mover todos sus planes a Canadá donde se encuentra radicada.

En entrevista para ‘Lo Sé Todo’, la mujer contó qué fue lo que ocurrió con su última relación con quien iba a contraer matrimonio, su decisión de poner fin al compromiso, cómo la trató la pandemia durante este tiempo y cuáles son sus planes a futuro en la actuación y la música.

“Yo miro ese capítulo que fue una historia de terror básicamente, en esos pocos días que yo viví esa relación que fue muy pesada, que no es fácil salir de esas situaciones pero hay que hacerlo y agradezco tanto todo lo que aprendí. Me doy cuenta que hay momentos en los que la vida a uno lo reta y lo pone contra la pared y le dice ‘a ver, ¿Qué es lo que realmente quiere?’ porque siempre hay que elegir y todo tiene un precio”, recordó la actriz para el programa de entretenimiento.

También, narró que cuando tomó la decisión de separarse de su prometido, lo hizo porque comenzó a notar ciertos comportamientos que a ella no le gustaban del empresario Andrés Díaz, pues sentía que era tratada como un mueble más de la casa sin tener en cuenta su opinión,.

“En ese momento, de alguna manera era como ‘te dejé sin nada, o te quedas conmigo o te expongo y te voy a hacer quedar mal lo más que pueda y te voy a dejar como un zapato si es posible’, por lo que yo elegí la segunda y finalmente, la gente hablará siempre, no importa lo que digan, lo importante es saber quiénes somos, qué queremos, para dónde vamos y cuánto amor nos regalamos”, puntualizó López para ‘Lo Sé Todo’.

Por otra parte, recordó que muchas veces ha escuchado la opinión de las personas con respecto a sus comportamientos, por lo que asegura que su energía ha cambiado y ha comenzado a darse otro tipo de valor porque ya no deja que nadie pase por encima de ella. Esto le llevó un gran aprendizaje a la mujer y su próxima relación ya no sería tan expuesta a las redes sociales.

“La experiencia te va regalando eso, finalmente a mí me encanta que la gente conozca de mí trabajo, intento ser muy abierta, sigo siendo la misma pero creo que hay que mantener ciertas cosas en la puerta, hay cosas que hay que vivirlas, no tienes que exponer todo en la calle, sólo ve cuenta lo mejor de ti”, mencionó la actriz.

Carolina López ya lleva más de 3 años radicada en Canadá, por lo que también contó cómo ha sido su vida allí y el avance de su carrera como artista en el extranjero; además, recordó que la pandemia les dio un giro radical a todos sus planes.

“No me puedo quejar, he estado muy bien, he estado haciendo lo que amo, he estado haciendo cine, súper conectada con la música que era algo que quería hacer, que es parte de mis raíces. Han sido tiempos muy duros para todo el mundo, la industria del cine paró un montón y actoralmente cumplí lo que quería, por lo que estoy abierta a empezar una nueva faceta”.

Por otra parte, incursionó en la música hace 4 años con una canción de estilo rap-flamenco con un artista llamado ‘Haze’, desde ese momento ya ha grabado dos canciones más, la primera es ‘Héroe’, tributo a su padre y a todas aquellas personas que han perdido un ser querido, con la que se encuentra nominada a los premios CANIFFF por segunda vez, y la segunda titulada ‘Latin Dance’ que narra una historia de amor con sabor colombiano.

