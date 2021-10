Miguel Ceballos, excomisionado de Paz de Duque, asegura que Álvaro Uribe y María Fernanda Cabal “irrespetan las ideas conservadoras”

Miguel Ceballos, excomisionado para la Paz, aspira a la presidencia de la República. Foto: Colprensa (Ómar Nieto)

Este martes 5 de octubre, Miguel Ceballos, excomisionado de Paz del gobierno de Iván Duque, habló a través de sus redes sociales sobre ‘Tu Movimiento’, una iniciativa social con la cual busca distanciarse “de la izquierda y de la derecha extremas”, mientras avanza en la recolección de firmas para aspirar a las elecciones presidenciales del 2022.

Según explicó Ceballos en su cuenta de Twitter, su manifiesto político ‘TU’ es de “derecha moderada”, ya que el ‘centro’ está validando los extremos e incentivando sus ideales radicales. “Tenemos mucho por transformar, reparar, cimentar y construir, todo será hecho con MODERACIÓN buscando siempre el balance en la conservación de las libertades y de las instituciones, representando a todos aquellos que no hemos sido reconocidos y validados por un Estado lejano”, aseveró.

En ese sentido, el excomisionado manifestó que políticos como el expresidente Álvaro Uribe, y la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, “irrespetan las ideas conservadoras y de la derecha no radical”.

Frente a algunos de los postulados de la iniciativa, Ceballos explicó que está buscando “una educación para el hacer, con calidad laboral y condiciones de trabajo decente, una salud oportuna y accesible, la seguridad eficaz y tangible, que nos permita salir a las calles sin temor, la justicia pronta y eficaz que actúe donde se requiere”.

De acuerdo con la postura del precandidato presidencial, quien, recordemos, dejó definitivamente su cargo como comisionado el pasado 26 de mayo, el gobierno no ha escuchado a diversos sectores de la población que están pasando por dificultados. En el manifiesto político indicó que estas personas no han sido “vistos, mirados, reconocidos y validados” por el Estado.

“Aquello que rompe, irrumpe y desconoce la fortaleza del territorio, de la economía, de la salud y del trabajo decente, que merecen los jóvenes y nuestras familias, es la deficiencia en la presencia del Estado, de la cuál han tomado ventaja expresiones criminales y violentas”, apuntó en sus redes sociales.

Por último, una de las claves dentro de ‘Tu Movimiento’ es establecer instituciones democráticas fuertes: “nos acogemos al ejercicio de la autoridad, siempre buscando llenar sus vacíos de manera moderada, respetuosa y firme.

LAS DIFERENCIAS CON EL GOBIERNO:

Hace algunos días, en entrevista con El Espectador, Ceballos manifestó que, más allá de haber pertenecido al gobierno Duque por casi tres años, tuvo sus diferencias. Uno de los puntos que le generaron molestia fueron, por ejemplo, los contactos que tuvo Uribe —directos o indirectos— con algunos miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) sin habérselo consultado.

“Mi distancia con él [Uribe] se deriva de la falta de observancia al respeto de las instituciones. Eso hay que decirlo, porque el país debe conocerlo. Cuando se habla de uribismo, yo nunca he estado en eso. No he estado en el santismo, ni el uribismo, ni en el gavirismo”, expresó.

En otro de los puntos, el también exviceministro de Justicia se mostró crítico frente al proceso que ha adelantado el gobierno con el caso de Nicaragua, que argumenta que Colombia habría incumplido sus obligaciones internacionales del fallo de 2012, en el que el país perdió el 40% del territorio que ostentaba en esa zona del mar Caribe. “Mi crítica no ha sido por los argumentos, sino el manejo que se le ha dado. Durante tres años nunca se mencionó nada de cómo se estaba tramitando y tampoco transmitieron las audiencias”, sentenció.

Por último, siguiendo en la línea de su movimiento social, aseveró que “hablar de Petro y Uribe está aburriendo a la opinión y hay más pensamientos. Somos capaces de hacer propuesta novedosas sin depender de dos caudillos que quieren polarizar la opinión”.

