MasterChef Celebrity: Liss Pereira reveló la despectiva frase con la que se refirió a ella otro de los concursantes

Liss Pereira. Foto: Instagram @lisspereira

Todo en la vida requiere de una convivencia: en el trabajo, en el colegio, la universidad, en la casa con su pareja o su familia, incluso, en programas de telerrealidad, por ejemplo, ‘MasterChef Celebrity Colombia 2021′. No importa si se es una persona que habla con todo el mundo o si se es un ser solitario, de todas formas, en algún momento hay que relacionarse con alguien, entonces comienzan las amistades, los chistes, los momentos divertidos, pero también los desacuerdos, tensiones, malas vibras y diferentes opiniones de unos respecto de los otros. De hecho, durante el fin de semana se supo de una despectiva forma en que un/una participante del reality gastronómico se refirió sobre Liss Pereira.

En el transcurso del podcast ‘Sospechosamente light’ del domingo 3 de octubre, la comediante cucuteña y sus compañeros en dicho proyecto: Santiago Rendón (locutor/presentador) y Tato Cepeda (locutor), llegaron a un punto de la conversación en el que recordaron apodos que hubiesen tenido, pero Liss Pereira comentó que en el colegio “no, como que no me tenían”, entonces los locutores respondieron humorísticamente que, de ser así, era porque no la querían y de alguna forma la charla desembocó brevemente en ‘MasterChef Celebrity’ y la cucuteña recordó una experiencia.

“Yo iba para un baño en una locación externa (…) cuando escucho allá la entrevista, son como unos confesionarios, y la persona no se dio cuenta que yo escuché todo lo que estaba diciendo y ese fue el día que yo empecé: - Mirá la gente como habla de feo de uno en los confesionarios - (…) y me dijeron marrana resopladora (...) no salió al aire, pero una persona se refirió a mí como marrana resopladora”.

Posteriormente, Pereira resaltó la frase completa que escuchó: “porque ni habla, ni contesta, solo resopla, como una marrana resopladora”.

Sin embargo, Liss Pereira no amplió la información sobre la persona que se refirió de tal forma sobre ella, empero, ante las especulaciones de Cepeda y Rendón, aparentemente no fueron ni Viña Machado, ni Carla Giraldo, actrices con quienes la comediante ha tenido desacuerdos.

Liss Pereira se salvó del más reciente ‘Reto de eliminación’ en ‘MasterChef Celebrity Colombia 2021′:

En los capítulos del 2 y 3 de octubre, Diego Camargo (comediante), Marbelle (cantante) y Pereira, fueron los amenazados con delantal negro; aunque tenían una luz al final del túnel de la que aferrarse para no ir a la prueba de eliminación si llegaban a salir victoriosos del reto en equipos – en el que trabajaron en conjunto -, la historia no cambió y quedaron nuevamente como perdedores, por ende, debieron luchar por su cupo en el reality en la eliminación.

Entre los tres, quien tuvo el plato más flojo fue Marbelle, quien salió del programa de telerrealidad.

Diego Camargo y Liss Pereira siguen en pie junto con Viña Machado (actriz samaria), Gregorio Pernía (actor cucuteño), Frank Martínez (comediante paisa) y Carla Giraldo (actriz paisa).

Un poco de la carrera de Liss Pereira:

La cucuteña ha hecho reír al público con su talento para la comedia en producciones televisivas como ‘Sábados felices’ (Caracol Televisión) y ‘Los comediantes de la noche’ (Canal RCN).

Además, también ha actuado en películas como ‘No andaba muerto, estaba de parranda’, del año 2019 con Fernando Ayllón como director. Previamente había trabajado con el mismo director en ‘Si saben cómo me pongo ¿pa’ qué me invitan?’, estrenada en 2018.

SEGUIR LEYENDO: