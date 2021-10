Iván Cepeda sería acusado ante la Corte Suprema por el mismo fiscal que pidió la preclusión del caso de Álvaro Uribe

En la última audiencia de preclusión que solicitó el fiscal Gabriel Jaimes, en el mes de agosto, dentro del proceso que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe por presunto fraude procesal y manipulación de testigos, Jaimes anunció que compartiría las copias ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia para que esta comenzará una investigación contra el senador Iván Cepeda por presionar a testigos. Algunas de las pruebas contra el senador de Polo Democrático ya se han hecho publicas ante los medios y la mayoría de los testimonios del Fiscal son paramilitares.

La respuesta del senador Cepeda la hizo a través de Twitter donde escribió: “Mientras más agresiva y desvergonzada es la injusticia, más digna y serena será mi respuesta”. Ahora un mes después y a unas horas de reanudar el proceso Cepeda ratificó su completa disposición como lo ha hecho durante todo el proceso.

“Como siempre lo he hecho estoy en plena disposición de acudir ante las instancias judiciales y a que sea interrogado, indagado o investigado de cualquier acusación en mi contra, de mi parte solo hay disposición para responder ante la justicia”, comentó en un video que publicó en sus redes sociales el representante y agregó que este 4 de octubre en la audiencia estará presentando su defensa por lo que pidió a las interesados hacerle seguimiento al proceso.

De acuerdo con la Revista Semana, en el expediente hay documentos y 10 declaraciones en video que fueron remitidas en la compulsa, algunas incluso las conoció la Corte con anterioridad. Entre los que se encuentran John Jaime Cárdenas alias ‘Fosforito’, Fauner Barahona alias ‘Racumín’ y Darley Guzman Pérez alias ‘Jopra’.

Otro de estos sería el del extraditado Juan Carlos ‘Tuso’ Sierra, quien le aseguró a la Fiscalía que la visita que Piedad Córdoba e Iván Cepeda le hicieron en una cárcel de Estados Unidos tenía una intención clara.

“Me pidieron información que yo tuviera acerca de la relación delictiva de los Uribe con grupos de autodefensa, a cambio nosotros manifestamos que llevamos un año un año aquí y las familias vivían en Colombia. Manifestamos, por lo menos manifesté yo y lo manifestó Salvatore, que estuvo conmigo en la reunión, que era muy peligroso… ahí fue donde salió la pregunta ¿Y la familia cómo está? A ellos le quitaron la visa americana y se exploró de que ellos tenían la posibilidad de un asilo político, en Suiza o Francia”, puntualizo el sujeto extraditado.

Otra prueba que reposa en el documento, es una supuesta visita que habría hecho el congresista Cepeda en compañía de la abogada Mercedes Ardila Arroyabe, a tres exparamilitares en la cárcel de Cómbita en 2012.

“Ellos me dijeron: si usted me da una declaración certera que tenga que ver con Álvaro Uribe Vélez va a ser mucho mejor para nosotros. Yo les dije que no tenía nada contra el doctor Álvaro y que sabía que era un político muy famoso, pero no tenía nada contra ese señor”, afirmó Máximo Cuesta Valencia, alias Sinaí.

A este se le unió el testimonio de Giovanni Alberto Cadavid, otro paramilitar que anotó: “Nosotros vimos que el interés no eran la fosas, ni los homicidios. El interés de él era buscar testigos para que hablaran contra el doctor Uribe. Eso era lo que estaban haciendo, buscando testigos falsos para que hablaran contra el doctor”.





