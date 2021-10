Yeferson Cossio viajó hasta La Guajira para ayudar a rescatista de animales

Foto: Instagram @YefersonCossio

Sorprendidos quedaron los seguidores de Yeferson Cossio con el viaje que hizo este sábado junto a su novia Jenn Muriel y su hermana Cinthia, con quienes llegó hasta La Guajira para visitar a un par de comunidades wayúu que los recibieron con los brazos abiertos.

Y aunque bastante se le vio compartiendo al influenciador antioqueño con los indígenas de la zona, la razón principal de su visita fue servir de voluntario en un albergue dedicado a rescatar animales callejeros por zonas aledañas, los cuales son hallados en deplorables condiciones de salud, según lo que mostró en sus redes sociales.

“Fue un día muy gratificante para mí, aunque hacer esto con las piernas fracturadas es muy difícil. Me gusta coleccionar momentos y si llego a viejo tendré grandes historias para contar ¡Qué honor estar aquí y qué honor poder aportar mi granito de arena aquí. Esto hace sentir que mi existencia vale la pena”, comentó al respecto.

Álvaro José Miranda, animalista y líder del proyecto Tawala para el rescate de animales en La Guajira, se mostró agradecido con la visita de Cossio que, por supuesto, llegó cargado de donaciones para el alimento y los medicamentos de todos los perros, gatos y hasta cerdos que llegan al refugio. Sin embargo, el paisa advirtió que el honor fue para él, pues conoció a uno de los animalistas más comprometidos del departamento.

Horas más tarde, Yeferson compartió con sus seguidores de Medellín la información sobre el concierto que estará brindando en próximos días con su banda, pues todo lo que se recoja será en beneficio de los animales callejeros rescatados en Antioquia.

“Mi banda y yo vamos a tocar, y toda la taquilla va para una fundación de perros, pero el dilema está en que no sabemos donde tocar porque en ambos lugares tenemos espacios grandes y buenos para tocar”, expresó Cossio a través de una historias que compartió en su cuenta de Instagram.

Cabe recordar que el modelo y figura de redes sociales, anunció hace un par de meses que abrirá su propio refugio en Antioquia para cumplir uno de sus más grandes sueños.

“Me da mucha felicidad que me pregunten esto porque, honestamente, estoy a punto de cumplir uno de mis más grandes sueños: mi propia fundación. Yo estoy buscando el lote en Marinilla (Antioquia) donde voy a tener miles de perros que van a ser todos míos”, aseguró ‘Yefito’, como le dicen sus más cercanos.

También explicó que, contrario a la gran mayoría de refugios para animales, él no va a pedir donaciones, tampoco dará a sus animales en adopción ni buscará apoyo de terceros, pues advierte que para eso ha trabajado y conseguido un fuerte capital que les permitirá gozar de una gran estabilidad, en un clima bastante agradable y con el amor que él suele demostrar a todos sus rescates.

“Yo he trabajado mucho por esto porque esa fundación no va a ser de ustedes, va a ser mía. Van a ser mis perros y yo no los daré en adopción. Voy a recoger cuanto perro y gato vea porque quiero que tengan la vida más espectacular. Les voy a dar arrocito todos los días, su concentrado y vivirán increíble. Van a tener su camita cálida en un terreno que no va a ser rentado a nadie que nos pueda echar”, concluyó en aquella ocasión.

Sobre el avance del proyecto, Yeferson Cossio no ha dado mayores detalles hasta el momento, aunque hace poco publicó un misterioso video en el cual deja entrever lo que sería la construcción del refugio, el cual estaría ubicado en el municipio de Marinilla.