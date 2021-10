Capturan al presunto estafador de Ingrit Valencia: la deportista le había entregado $150 millones por la compra de una casa

Ocho atletas colombianos tienen grandes posibilidades de conseguir una medalla olímpica. Foto: COC

Hace semanas, en agosto de este año, la deportista colombiana Ingrit Valencia denunció que un hombre la había estafado en medio del proceso que habían adelantado respecto a la compra de una vivienda. Según lo que le contó la boxeadora a varios medios de comunicación, ella había entregado un anticipo de 150 millones de pesos para la adquisición de la casa, sin embargo, tiempo después, su verdadero dueño apareció para reclamar su propiedad.

En horas recientes, Caracol Radio anunció la captura del presunto estafador, un hombre plenamente identificado como Dayro Arias Carvajal. Germán Flórez, abogado representante de la deportista, confirmó la detención y aseguró que, “la Fiscalía nos ha confirmado la captura de Dayro Arias por el delito de estafa. Este hombre fue quien engañó a la deportista y estaremos atentos al desarrollo del proceso”.

La medallista olímpica denunció que, previo a su viaje a Tokio para participar en los Juegos Olímpicos, que se llevaron a cabo entre el 24 de julio y el 8 de agosto, le había entregado la millonaria cifra a aquel hombre como un adelanto de una casa que, en total, costaría $500 millones. La construcción está ubicada en un conjunto residencial en Ibagué.

Al llegar a Colombia, desde Japón, Ingrit se había comprometido a pagar la casa en su totalidad. Sin embargo, al llegar a territorio nacional le fue informada una solicitud de desalojo que tenía que cumplir en días siguientes. “El señor que compró la casa la compró legal, tiene todos los documentos al día y está reclamando su casa. Al igual que yo, él también reclama sus derechos (...) nunca imaginé que sería estafada y desalojada, ni que perdería lo que con tanto trabajo he conseguido en mi vida”, detalló en su momento a la deportista para el diario El País.

Ingrit Valencia es desalojada de la casa por la que pagó 150 millones.

”La persona con la que hicimos el negocio no aparece (...) quedamos en que al regreso firmábamos escrituras y que yo le daba el resto; pero la realidad es otra y me están pidiendo que desaloje porque la casa tiene dizque nuevo dueño”, agregó Valencia para ese diario.

La boxeadora alcanzó a vivir un año en el inmueble junto a su familia, pero tuvo que desalojar el pasado 7 de septiembre, luego de que se cumplieran los ocho días de plazo que le había otorgado el juzgado segundo de Ibagué para abandonar la vivienda que, tal y como lo dijo Ingrit, ya tenía dueño. El presunto estafador, que ahora ya está en manos de las autoridades, llamó a la deportista, le pidió disculpas, y le prometió regresarle $50 millones. Hasta el 4 de septiembre, Valencia reportó que le habían sido consignados $20 millones.

“Con todo lo que he logrado en mi carrera había ahorrado para comprar una casa y encontré una casa en remate en Ibagué. Hice negocio con una persona que aparecía como el secuestre de la casa y le entregué 150 millones de pesos (...) me entregó las llaves de la casa y dejó servicios y administración al día. Llevo un año viviendo ahí y me encontré con la noticia. Yo hice un negocio y esta persona no me da la cara y no me quiere devolver el dinero”, aseguró la medallista de bronce en Río 2016, por aquellos días, para El País.

Aunque el hombre ya está detenido, la deportista no ha podido recuperar su dinero. A pesar de que su colega, Mariana Pajón intentó ayudar con una colecta de dinero, de la misma manera en la que lo hizo con Yuberjen Martínez, luego de su polémica derrota en los pasados Juegos Olímpicos, la propuesta no tuvo la suficiente acogida. Ingrit declaró que se sentía totalmente abandonada.

“No se ha podido solucionar, toda la tramitología está en pie y estamos trabajando en ello. Con Mariana, la plataforma no ha dado resultados, y sí me gustaría tener la posibilidad de hablar con empresarios a ver cómo pueden colaborarme a recuperar el dinero y en eso estoy, pero no he recibido apoyo por así decirlo”, dijo Valencia en Caracol Radio en donde explicó que, actualmente, está viviendo en arriendo.





