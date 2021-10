Atlético Nacional perdió su invicto en la Liga y las redes no perdonaron: estos son los mejores memes

Atlético Nacional perdió su invicto en la Liga y los memes estuvieron a la orden del día en las redes. Fotos: archivos particulares

Atlético Nacional se despidió de su invicto este sábado 2 de octubre, tras caer contra Deportivo Pereira (3-2), en el estadio Hernán Ramírez Villegas, por la fecha 12 de la Liga BetPlay 2021-II. El conjunto ‘Verdolaga’ perdió su primer partido en el campeonato, aunque continúa en liderato con 29 puntos; por su parte, el ‘Grande Matecaña’ sumó puntos valiosos en su lucha por no descender de categoría para el próximo año.

La última vez que los dirigidos por Alejandro Restrepo habían caído en el torneo local era el semestre pasado: el 25 de abril por el partido de ida de los cuartos de final contra La Equidad (1-0). Desde entonces, había obtenido un empate, en el cierre de dicho semestre, y nueve victorias consecutivas y dos igualdades más, en el transcurso del presente torneo.

Las anotaciones del Pereira llegaron por cuenta de Wilfrido de La Rosa, quien marcó doblete (60’ y 63’), y Alejandro Piedrahita, que selló el triunfo en el 90+4’; por Nacional descontaron Jefferson Duque (48’), el cual se posiciona como el goleador de la liga (siete goles), y Danovis Banguero (79’).

Sin embargo, más allá de la derrota, los seguidores en redes sociales se despacharon contra los ‘Verdolagas’. Algunos, entre hinchas del Pereira y demás equipos, hicieron eco sobre fin del invicto y otros señalaron al defensor de Nacional, Geisson Perea, quien cometió dos errores puntales para que llegaran los tantos del ‘Grande Matecaña’. Estos son algunos de los memes que circularon en las últimas horas:

LOS MEMES EN REDES SOCIALES NO SE HICIERON ESPERAR:

El entrenador ‘Verdolaga’, Alejandro Restrepo, expresó, en rueda de prensa, que la clave del partido pasó por el equipo que menos se equivocara, por lo igualado que estuvo. “Primero quiero felicitar a Pereira porque compitió bien y ganó con sus argumentos. En el segundo tiempo cuando igualamos el juego estuvo parejo, acciones de lado y lado, donde el equipo que cometiera un error lo podía perder”.

Además de hablar sobre la falta de claridad del equipo a la hora de definir las jugadas de ataque, el técnico antioqueño se pronunció frente a las equivocaciones de Perea: “Estoy tranquilo, son situaciones que considero se pueden corregir con trabajo, con tranquilidad y con mucha humildad. Geisson es uno de los tres jugadores que más ha jugado esta temporada . Se ha convertido en un líder importante. Ha sacado grandes compromisos, es un ejemplo dentro y fuera de la canchas”, declaró.

Pasada la página, Nacional deberá empezar a preparar un duelo clave para sus aspiraciones en este semestre, puesto que se medirá ante el Deportivo Cali, el próximo miércoles, por el encuentro de ida de las semifinales de la Copa BetPlay. Posteriormente, el sábado 9 de octubre, visitará al Atlético Huila en el estadio Guillermo Plazas Alcid por la fecha 13.

Por su parte, el Pereira logró salir, al menos por una fecha, de la zona del descenso, pues se ubica en la casilla 18 con 106 puntos, uno más que el Deportes Quindío (19º) y nueve por encima del Huila (20º). Entre semana el ‘Grande Matecaña’ también estará afrontando un duelo por la Copa ante Deportes Tolima, en lo que será la otra llave de semifinales. Dicho duelo está pactado para el próximo jueves; y luego enfrentará al Once Caldas en condición de visitante.

Este domingo 3 de octubre se estará cerrando la jornada 12 del certamen con los siguientes partidos: Millonarios Vs. Águilas Doradas (4:00 p.m.), Independiente Medellín Vs. Atlético Bucaramanga (6:05 p.m.) y Alianza Petrolera Vs. Jaguares de Córdoba (8:10 p.m.).

