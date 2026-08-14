Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Corte Constitucional ordena a EPS entregar sillas de ruedas y apoyos técnicos a niños con discapacidad cuando la familia no pueda costearlos

La institución recordó que las EPS no pueden restringir apoyos técnicos por motivos administrativos o financieros cuando se trata de menores en situación de vulnerabilidad

Una niña de 11 años con parálisis cerebral recibirá una silla de ruedas motorizada y una silla de baño tipo A, tras el fallo de la Corte Constitucional que prioriza su derecho a la salud - crédito Europa Press
Una niña de 11 años con parálisis cerebral recibirá una silla de ruedas motorizada y una silla de baño tipo A, tras el fallo de la Corte Constitucional que prioriza su derecho a la salud - crédito Europa Press
Guardar

Luego del estudio de a una tutela presentada en representación de una niña con parálisis cerebral espástica, cuyo acceso a estos dispositivos había sido negado por su EPS, la Corte Constitucional determinó que las Empresas Promotoras de Salud (EPS) están obligadas a suministrar sillas de ruedas y ayudas técnicas a menores con discapacidad, siempre que exista necesidad médica y la familia no cuente con recursos para adquirirlos.

Según el pronunciamiento, contenido en la Sentencia T-112 de 2026 y divulgado por la Corte en sus canales de información, el caso se originó por la acción de tutela presentada por Vanesa a favor de su hija Mariana contra la EPS Famisanar.

PUBLICIDAD

La menor, de 11 años, presenta una condición de salud que le impide realizar de manera autónoma sus actividades diarias. De hecho, un especialista en medicina física y rehabilitación ordenó explícitamente la entrega de una silla de ruedas motorizada y una silla de baño tipo A como insumos indispensables para su movilidad y cuidado.

Sin embargo, la EPS Famisanar argumentó que no existía una orden médica válida para los insumos solicitados y que, por tratarse de ayudas de movilidad, su provisión correspondía a las autoridades territoriales.

La Corte Constitucional, al analizar el expediente, solicitó a la madre que presentara la historia clínica con la prescripción médica, pero no recibió respuesta. A pesar de esta omisión, el tribunal enfatizó que los derechos de los niños y adolescentes prevalecen sobre otros y que la atención en salud no debe restringirse por razones administrativas o de presupuesto.

PUBLICIDAD

Por ende, la Sala Sexta de Revisión, compuesta por la magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera y los magistrados Jorge Enrique Ibáñez Najar y Vladimir Fernández Andrade —que presidió la decisión—, alegó que el derecho a la salud de las personas con discapacidad está protegido por principios constitucionales y legales que el Estado debe garantizar.

“En aplicación de las reglas jurisprudenciales en materia de ayudas técnicas, la Sala Sexta de Revisión concluyó que la EPS Famisanar vulneró el derecho fundamental a la salud de la niña Mariana, al negar la autorización y el suministro de los insumos solicitados —silla de ruedas motorizada”.

Lobby moderno con mostrador de recepción, pared de concreto con el logotipo luminoso de Famisanar EPS, pisos de baldosas y un segundo nivel con barandilla de vidrio.
Según la Corte, la EPS vulneró el derecho a la salud de la menor - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El fallo reiteró que el acceso a estos dispositivos no puede condicionarse a trámites burocráticos ni a la capacidad de pago de la familia.

En el análisis del caso, la Corte recordó precedentes como las sentencias SU-508 de 2025 y T-358 de 2022, y concluyó que Mariana cumple con los requisitos para el suministro de la silla de ruedas motorizada, ya que el dispositivo no está excluido del Plan de Beneficios en Salud (PBS), existe necesidad médica comprobada y la familia atraviesa una situación económica vulnerable.

Además, la Sala reconoció el derecho de la menor a recibir una silla de baño tipo A, conforme a la prescripción médica y la naturaleza de su diagnóstico.

Niña sonriente en silla de ruedas púrpura juega con bloques de colores en mesa baja. Padres y hermano la observan en sala de estar luminosa.
La sentencia T-112 de 2026 reitera la obligación de las EPS y autoridades estatales de garantizar insumos esenciales para la dignidad y el bienestar de niños con discapacidad - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El alto tribunal precisó que las ayudas técnicas de alto costo, si bien no curan la enfermedad, resultan fundamentales para preservar la dignidad y mejorar la calidad de vida del paciente. La entrega de estos insumos debe evaluarse según el estado de salud y la situación financiera del núcleo familiar, a fin de evitar la vulneración de derechos fundamentales.

En ese sentido, la decisión ordenó a la EPS Famisanar entregar a Mariana la silla de ruedas motorizada y la silla de baño tipo A prescritas. Además, exhortó a la Secretaría de lo Social y la Familia de la Gobernación de Cundinamarca a contactar a Vanesa para informarle sobre los programas y apoyos estatales disponibles para el bienestar de su hija.

La Corte instó a las EPS a adoptar un enfoque diferencial y un trato preferente hacia niños, niñas y adolescentes en condición de discapacidad, aplicando de manera efectiva los principios de protección constitucional y garantizando un acceso oportuno y prioritario a los servicios de salud.

Temas Relacionados

Corte ConstitucionalLa sentencia T-112 de 2026EPS FamisanarSilla de ruedasColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Fuerte temblor de 7,4 se sintió en Colombia el 10 de agosto: Policía Nacional adelantó una velatón por las víctimas de la tragedia, que ya deja 281 muertos

A las 7:34 a. m. del lunes, un sismo prolongado se sintió en gran parte del país. Las autoridades desplegaron equipos para evaluar los daños y los organismos de emergencia siguen entregando malas noticias sobre el número de fallecidos

EN VIVO | Fuerte temblor de 7,4 se sintió en Colombia el 10 de agosto: Policía Nacional adelantó una velatón por las víctimas de la tragedia, que ya deja 281 muertos

El Servicio Geológico Colombiano aclaró si los sismos pequeños pueden evitar un terremoto mayor y por qué se perciben distinto según la región

La ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico mantiene una actividad constante, aunque la mayoría de los eventos pasan inadvertidos y son detectados por la red de monitoreo nacional

El Servicio Geológico Colombiano aclaró si los sismos pequeños pueden evitar un terremoto mayor y por qué se perciben distinto según la región

Santa Fe avanza con su recolección de ayudas tras el terremoto en Colombia: Hugo Rodallega y Eduardo Méndez dieron el ejemplo

Los jugadores y el presidente del equipo cardenal pusieron manos a la obra en el centro de acopio del club, que será enviado para los damnificados del sismo del 10 de agosto de 2026

Santa Fe avanza con su recolección de ayudas tras el terremoto en Colombia: Hugo Rodallega y Eduardo Méndez dieron el ejemplo

Manizales implementó Pico y placa temporal para particulares por la emergencia del sismo: incumplir la medida implicará esta multa

El esquema reducirá el flujo de autos privados durante 18 días consecutivos, incluidos festivos, para facilitar ambulancias, bomberos y recolección de escombros, además de inspecciones estructurales en puntos críticos

Manizales implementó Pico y placa temporal para particulares por la emergencia del sismo: incumplir la medida implicará esta multa

Álvaro Uribe defendió el apoyo del Centro Democrático a la salida de Petro de Colombia: “Se atropellaría un derecho fundamental”

En una declaración difundida en sus redes sociales, el expresidente de la República explicó que la medida responde a un respeto por las normas institucionales y los derechos fundamentales, luego de que la plenaria del Senado aprobó el permiso con 73 votos a favor y 11 en contra

Álvaro Uribe defendió el apoyo del Centro Democrático a la salida de Petro de Colombia: “Se atropellaría un derecho fundamental”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

“Firmes y parados en la raya”: le advirtió el ELN a Abelardo de la Espriella, tras difundir videos anunciando ataques con drones

ENTRETENIMIENTO

Ella es Natalia Garizabal, la joven samaria que buscará la primera corona de ‘Miss Globalcity’ para Colombia en Taiwán

Ella es Natalia Garizabal, la joven samaria que buscará la primera corona de ‘Miss Globalcity’ para Colombia en Taiwán

Concierto de Ryan Castro en Cali fue reprogramado por solidaridad con las víctimas del terremoto: “No es momento de celebración”

La Segura compartió reflexión en sus redes sociales sobre la seguridad de su familia tras el terremoto en Colombia: “En ninguna estoy yo”

La Liendra anunció un documental para recaudar dinero para los damnificados del terremoto en Colombia

Karol G compartió un mensaje de solidaridad con las personas afectadas por el terremoto que sacudió al país: “Colombia, te amo”

Deportes

Santa Fe avanza con su recolección de ayudas tras el terremoto en Colombia: Hugo Rodallega y Eduardo Méndez dieron el ejemplo

Santa Fe avanza con su recolección de ayudas tras el terremoto en Colombia: Hugo Rodallega y Eduardo Méndez dieron el ejemplo

América de Cali tendría nuevo estadio mientras arreglan el Pascual Guerrero: Once Caldas y Pereira revisarían tres opciones

Johan Mojica fue oficializado por el Getafe y sigue ampliando su récord en el fútbol español

James Rodríguez anunció donaciones para los damnificados por el terremoto en Colombia: así se puede sumar

Jhon Arias habló de los problemas de Colombia tras la eliminación en el Mundial 2026: “Se necesitan cambios, cambios actitudinales”