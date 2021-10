“Le dije que lo esperaba en Barranquilla”: Borja contó cómo fue el cruce de palabras con Gabigol y Dibu Martínez

Antes de concentrar con la selección Colombia de cara al duelo en Montevideo el 7 de octubre contra Uruguay, el delantero colombiano Miguel Ángel Borja prepara el compromiso de este domingo 3 de octubre en el que Grêmio de Porto Alegre recibirá a Sport Recife por la fecha 23 del Brasileirão.

Vistiendo la camiseta del combinado cafetero y de Grêmio, Borja ha protagonizado discusiones y controversias dentro del terreno de juego, tal como sucedió el 6 de julio en la Conmebol Copa América 2021 la tanda de penales contra Argentina con el portero Emiliano Dibu Martínez, y también contra Flamengo el pasado 19 de septiembre con el delantero brasileño Gabriel Barbosa Gabigol.

Lo sucedido en Río de Janeiro Tras el pitido inicial fue un intercambio de palabras captado por las cámaras de televisión antes de que los equipos se dirigieran hacia los camerinos del estadio Maracaná. En su momento fue una incógnita la razón por la que Borja discutió con el delantero carioca, pero en la edición del viernes 1 de octubre del programa Blog Deportivo, el cordobés dio detalles de lo sucedido durante partido que acabó 0-1 con gol suyo:

Sabemos la calidad que tiene Gabigol, pero como a todos no le gusta perder y eso fue lo que pasó en el último partido con Flamengo. Es normal lo que pasó y quedó en la cancha. Le dije que lo esperaba en Barranquilla

Borja se tomó de manera jocosa la situación y aclaró que las tensiones del juego fueron producto de la calentura del partido en sí. En diálogo con Blog Deportivo de Blu Radio, Borja también explicó que ha sido víctima de provocaciones por parte de los rivales que lo intentan sacar de casillas del juego.

Cuando le consultaron por la famosa tanda de penales ante Argentina por la Copa América en la que el arquero albiceleste, Emiliano Martínez, habló con los futbolistas colombianos para desconcentrarlos, Miguel Ángel dijo que se dedicaron a quemar tiempo y eso le molestó bastante:

Se había acabado el primero tiempo y ellos estaban haciendo un poco de tiempo. Se supone que si uno está enfrentando a uno de los mejores de la historia, como es Messi, no es necesario quemar tiempo y eso a mí no me gustó