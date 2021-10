El actor Germán Rojas reveló qué lo motivó a participar en ‘La Voz Senior’

Fotografía tomada de Youtube Canal Caracol

El pasado miércoles 22 de septiembre, los televidentes que siguen el reality musical de Canal Caracol y los jurados, se llevaron una sorpresa con la presentación del actor Germán Rojas, a quien hace algún tiempo no se veía en las pantallas luego de su participación en el seriado ‘El final del paraíso’. Recordado por su participación en ‘Pasión de Gavilanes’ como Bernardo Elizondo, el artista hizo presencia en ‘La Voz Senior’ con la canción ‘Castillos en el aire’ de José Cortés.

Sin embargo, pocos conocen el motivo por el cual el actor tomó la decisión de presentarse en el diamante musical y en entrevista con el programa de entretenimiento ‘La Red’, contó cuál fue esa motivación para cantar frente a los entrenadores Andrés Cepeda, Natalia Jiménez y Jesús Navarro en las audiciones a ciegas.

“Mi madre un día me dice que hay inscripciones, ‘hazlo por mí’ me dijo, entonces dije que sería por lo único que yo iría a La Voz Senior, por complacer a mi vieja, que carambas”, indicó el actor a ‘La Red’. Cabe destacar que su madre, Chelita, tiene 93 años y era ella quien quería verlo participando en el reality musical, quien también habló al respecto: “Deseaba verlo y cumplió ese deseo, si no pasó, pues no pasó, pero yo cumplí ese deseo de verlo cantando en televisión”, señaló la madre del actor con un poco de dificultad para hablar.

Por otra parte, Germán Rojas aclaró que su intención no era ganar el programa ni llegar con ningún tipo de superioridad frente a los demás concursantes, sino que simplemente quería mostrarles a los televidentes: “Miren, estoy acá, estoy vivo”.

Pero, su madre desconocía los motivos por los cuales su hijo no pasó en las audiciones a ciegas, pues el actor padeció de covid-19, estuvo hospitalizado y esto influyó fuertemente durante su presentación.

“Yo quedé un poco mal, hay secuelas en los pulmones, el año pasado estuve 18 días en la clínica, no me intubaron pero si estuve muy mal de los pulmones, tan mal que quedé afectado con una falencia respiratoria muy grande y el día de la audición cometí un error que fue hablar mucho, de hacerme en una puerta de los estudios de caracol donde me daba todo el chiflón, todo el viento y cuando llegué cantar yo sentía la voz mal, no podía respirar, estaba asfixiado”, mencionó el artista para el programa de entretenimiento.

Recordó que antes de su presentación sintió que su voz no le iba a responder como él quería, así que comenzó a rezar y a pedirle a Dios para que todo durante su presentación saliera bien y que su voz fluyera, pero ya el problema estaba por lo que no quedaba más que salir al ruedo y entregar lo mejor en el escenario.

“Yo quedé muy contenta, que no se voltearon es lo de menos, pero tuvo la aceptación del público y mi aceptación que es lo más importante. Cantaba y ponía a las niñas pequeñitas en el andén de público, ahí se sentaban todos y él con lo que fuera cantaba mientras ellas le aplaudían y él feliz”, mencionó Chelita, madre del actor.

A los 18 años, el actor tuvo su primera aparición en televisión, en el recordado ‘Club del clan’ por lo que su madre se sintió muy orgullosa. Después de esto, su carrera actoral tomó un gran rumbo y desde entonces no ha parado, han sido muchas las producciones en las que Germán Rojas ha participado entre las que se encuentran ‘Por amor a Gloria’, ‘Sombra de tu sombra’, ‘Paquita Gallego’, ‘Las aguas mansas’, ‘Pasión de gavilanes’, entre otras.

“Yo llegué para decir ‘aquí estoy, Germán Rojas está todavía, vive, existe, mírenme’ y alguien me decía ‘te eliminaron’, no, me iluminaron, me siento iluminado verdaderamente, me siento feliz, contento, pero sin embargo la gente es bella y recuerdan este rostro, la voz, lo que uno ha hecho a través de su existencia”, concluyó el actor para ‘La Red’.

